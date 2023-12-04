Ελσίνκι: Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σχεδίαζαν παρεμβάσεις στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σχεδίασαν εκστρατεία που είχε στόχο τη δημιουργία παρεμβάσεων στη διαδικασία ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας, αλλά και την πρόκληση τριβών μεταξύ των δύο αυτών χωρών και της Τουρκίας. Αυτό αναφέρει σήμερα το φινλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Yle επικαλούμενο απόρρητη έκθεση των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το σχέδιο αποκαλύπτεται σε σημείωμα που συντάχθηκε από αξιωματικό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και διέρρευσε αρχικά στο Κέντρο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας Dossier, το οποίο επικαλείται το Yle.

Στα έγγραφα, που περιήλθαν στην κατοχή το Yle, αναφέρονται τα σχέδια της εκστρατείας στη Σουηδία και στη Φινλανδία. Το κέντρο Dossier ισχυρίζεται ότι τα έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του λένε ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες υποκινούσαν διαδηλώσεις στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας στο Παρίσι. Για τα έγγραφα αυτά ενημέρωσε το Yle ο ερευνητής- δημοσιογράφος Ιλιά Ροζντεστβένσκι.

Στα εν λόγω έγγραφα γίνεται ιδιαίτερα λόγος για το ότι τα περιστατικά με το κάψιμο του Κορανίου στην Σουηδία προκάλεσαν ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία, και γίνονται συστάσεις να διοργανωθούν εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω όξυνση της έντασης. Πρόκειται βασικά για υποκίνηση διαδηλώσεων σε ευρωπαϊκές χώρες με συνθήματα που περιείχαν άμεσες προσβολές για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως και τη δημιουργία γκράφιτι με αντιισλαμικό και αντιτουρκικό περιεχόμενο. Όλα αυτά σύμφωνα με τις οδηγίες έπρεπε να διοχετευθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο έγγραφο, απόσπασμα του οποίου δημοσιεύει το Yle, η δράση αυτή φέρει την ονομασία «Σχέδιο αντι-Ερντογάν».

Το «Dossier» ισχυρίζεται ότι απόκτησε πρόσβαση σε έκθεση συνεργατών των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που αναφέρεται σε μια από τις παρόμοιες αυτές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2023. Την περίοδο εκείνη είχε πραγματοποιηθεί σειρά διαδηλώσεων με αντιισλαμικά συνθήματα και στις οποίες επικρινόταν ο Ερντογάν.

Οι φινλαδικές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν στο Yle ότι είναι ενήμερες για τα σχέδια αυτά που εκπονήθηκαν στη Ρωσία, ωστόσο επισήμαναν ότι δεν διαθέτουν στοιχεία ότι θα πραγματοποιούνταν στη Φινλανδία.

Η Τουρκία μετά τις πρώτες αμφιταλαντεύσεις της συμφώνησε στην ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Η Σουηδία ωστόσο εξακολουθεί να περιμένει την έγκριση της τουρκικής κυβέρνησης για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Κατά την άποψη του Ροζντενσβένσκι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες προσπάθησαν να επιβραδύνουν τη διαδικασία ένταξης των δύο αυτών χωρών στο ΝΑΤΟ, αλλά επικεντρώθηκαν κυρίως στη Σουηδία. Σύμφωνα με την εκτίμηση του δημοσιογράφου του «Dossier», είναι γνωστό ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες «επιδιώκουν να υποθάλπουν στην Ευρώπη διαμάχες μεταξύ των χώρων ή εθνοτικών ομάδων, την κλιμάκωση των οποίων θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

