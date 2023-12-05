Νέα καταγγελία, αυτή τη φορά από πρώην υπάλληλο της Tesla, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων που εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια των οχημάτων της εταιρείας σχετικά με την τεχνολογία αυτονομίας που αποτελεί και το βασικότερο κριτήριο για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Ο Λούκας Κρούπσκι, πρώην υπάλληλος της Tesla, είπε στο BBC ότι πιστεύει ότι η τεχνολογία που τροφοδοτεί τα αυτόνομα οχήματα της εταιρείας δεν είναι αρκετά ασφαλής για να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους δρόμους.

Ο Κρούπσκι διέρρευσε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών πελατών για το λογισμικό πέδησης και αυτοοδήγησης της Tesla, στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt τον Μάιο.

Είπε ότι οι προσπάθειες να επισημανθούν οι ανησυχίες του εσωτερικά είχαν αγνοηθεί. Η Tesla από την πλευρά της δεν απάντησε σε αιτήματα για διευκρινίσεις επί των ισχυρισμών του πρώην υπαλλήλου της.

Ο Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, υπερασπίστηκε το Σάββατο με ανάρτησή του στο Χ την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης λέγοντας ότι «η Tesla έχει μακράν την καλύτερη τεχνητή νοημοσύνη στον πραγματικό κόσμο».

Όμως, στην πρώτη του συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Κρούπσκι είπε στο BBC ότι ανησυχούσε για το πώς χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη - για να τροφοδοτήσει την υπηρεσία αυτόματου πιλότου της Tesla.

Η λειτουργία αυτόματου πιλότου του, για παράδειγμα, περιλαμβάνει υποβοήθηση διεύθυνσης και στάθμευση - αλλά, παρά το όνομά του, εξακολουθεί να απαιτεί κάποιον στη θέση του οδηγού με τα χέρια στο τιμόνι.

«Δεν νομίζω ότι το υλικό και το λογισμικό είναι έτοιμα», υποστήριξε και πρόσθεσε ότι «επηρεάζει όλους μας γιατί ουσιαστικά είμαστε πειράματα σε δημόσιους δρόμους. Έτσι, ακόμα κι αν δεν έχετε Tesla, τα παιδιά σας περπατούν στον δρόμο».

Ειδικότερα, ο Κρούπσκι ανέφερε ότι βρήκε στοιχεία σε δεδομένα της εταιρείας που υποδηλώνουν ότι δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις σχετικά με την ασφαλή λειτουργία οχημάτων που διέθεταν ένα ορισμένο επίπεδο τεχνολογίας αυτόνομης ή υποβοήθησης οδήγησης.

Πρόσθεσε ότι ακόμη και υπάλληλοι της Tesla του είχαν μιλήσει για οχήματα που φρενάρουν τυχαία σε ανύπαρκτα εμπόδια, γνωστά ως «φανταστικό φρενάρισμα». Αυτό προέκυψε και στα δεδομένα που συγκέντρωσε σχετικά με τα παράπονα πελατών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ίδιας της Tesla, στο τέλος του 2022 οι πελάτες των ΗΠΑ που χρησιμοποιούσαν τον Αυτόματο πιλότο είχαν κατά μέσο όρο ένα ατύχημα όπου ο αερόσακος άνοιγε περίπου κάθε 5 εκατομμύρια μίλια.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνά από τον Ιανουάριο την Tesla αναφορικά με τα δεδομένα που παρουσιάζει η ίδια η εταιρεία για την υποβοηθούμενη οδήγηση.

Η Tesla έχει επίσης αντιμετωπίσει παρόμοιες έρευνες και ερωτήσεις από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Κυκλοφορίας Αυτοκινητοδρόμων σχετικά με το σύστημα αυτόματου πιλότου της.

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt δημοσίευσε τα «Αρχεία Tesla» που ανακάλυψε ο Κρούπσκι και αφορούν σε 100 GB εσωτερικών δεδομένων.

Η αρχή προστασίας δεδομένων στην Ολλανδία, όπου εδρεύει η ευρωπαϊκή έδρα της Tesla, επιβεβαίωσε στο BBC ότι είχε ειδοποιηθεί για την παραβίαση δεδομένων και εξετάζει τον ισχυρισμό.

«Μετά βίας κοιμάμαι»

Ο Κρούπσκι είπε ότι οι τελευταίοι έξι μήνες και η εμπειρία του να είσαι πληροφοριοδότης ήταν «τρομακτικές». «Μερικές φορές σχεδόν δεν κοιμάμαι τα βράδια», είπε στο BBC.

Ο Jack Stilgoe, αναπληρωτής καθηγητής στο University College του Λονδίνου που ερευνά τα αυτόνομα οχήματα, είπε ότι οι ισχυρισμοί του κ. Krupski εγείρουν ευρύτερες ανησυχίες για την τεχνολογία.

«Αυτό είναι ένα είδος δοκιμής τεχνητής νοημοσύνης στη φύση, στον ανοιχτό δρόμο, που περιλαμβάνει και όλους εμάς τους υπόλοιπους», είπε.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι εξετάζει νομοσχέδιο για τα αυτοματοποιημένα οχήματα που θα θέτει ένα νομικό πλαίσιο.



