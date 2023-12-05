Προβληματισμός και ανησυχία στη Γαλλία για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων μετά την επίθεση στο Παρίσι

Η πρόσφατη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι κοντά στον Πύργο του 'Αιφελ στο Παρίσι με θύμα έναν νεαρό Γερμανοφιλιπινέζο τουρίστα και θύτη ένα 26χρονο Γαλλοϊρανό, ο οποίος ήταν γνωστός στις γαλλικές αρχές και είχε ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, έχει εντείνει τους προβληματισμούς αναφορικά με τα ζητήματα ασφαλείας κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν το καλοκαίρι του 2024 στην γαλλική πρωτεύουσα.

Η εφημερίδα Liberation αναφέρει πως «στις εξειδικευμένες υπηρεσίες υπάρχει φόβος για έλευση ενός νέου θανατηφόρου κύκλου, που θα θέσει τέλος στη σχετική γαλήνη των τελευταίων ετών».

Στέλεχος της γαλλικής υπηρεσίας πληροφοριών επισημαίνει στην εφημερίδα ότι μεγάλο μέρος αυτών που εντάχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 2010 στο Ισλαμικό Κράτος έχει πλέον εξουδετερωθεί, πλην όμως παρατηρείται το φαινόμενο της ενεργοποίησης, με στόχο την διάπραξη τρομοκρατικών επιθέσεων, εφήβων ηλικίας από 13 ως 18 ετών που γεννήθηκαν και ζουν στη Γαλλία.

Ως προς το ερώτημα, αν μπορεί το Αφγανιστάν, υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν από τον Αύγουστο του 2021, να χρησιμεύσει ως νέα βάση για τις οργανώσεις που επιθυμούν να χτυπήσουν τη Γαλλία, υπογραμμίζεται η αμφιβολία ως προς αυτό των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες σημειώνουν ότι, εν αντιθέσει με τη Συρία, στην οποία ήταν εύκολη η πρόσβαση με πτήση χαμηλού κόστους μέσω Τουρκίας, το Αφγανιστάν «είναι ένα φρούριο στο οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο να διεισδύσει κανείς», καθώς οι φυλετικές ισορροπίες, η πολυπλοκότητα των διαλέκτων και ο ορεινός τρόπος ζωής «το καθιστούν εχθρικό προορισμό για πιθανούς Ευρωπαίους νεοσύλλεκτους». Τέλος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας, πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν δημιουργούν «διεθνικές συνδέσεις» και απευθύνονται ιδιαίτερα σε ρωσόφωνους υπηκόους, με στόχο την διάπραξη τρομοκρατικών επιθέσεων στην Γαλλία.

Πηγή: skai.gr

