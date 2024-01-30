Νέα σύννεφα για τη γερμανική οικονομία

DW / Δήμητρα Κυρανούδη

Στα πρόθυρα ύφεσης κινείται η γερμανική οικονομία εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,3% από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ είχαν προηγηθεί μάλιστα άλλα δύο τρίμηνα στασιμότητας. Δυσοίωνες πάντως είναι ήδη οι προβλέψεις και του οικονομικού ινστιτούτου Ifo και για το πρώτο τρίμηνο του 2024, κατά το οποίο αναμένεται περαιτέρω μείωση του γερμανικού ΑΕΠ κατά 0,2%.

Tην ίδια ώρα νέο καμπανάκι έρχεται και από την Επιτροπή των «Σοφών» της Γερμανικής Οικονομίας, η οποία έχει γνωμοδοτικές αρμοδιότητες προς τη γερμανική κυβέρνηση. Σε επιστολή τους προς τη γερμανική κυβέρνηση, οι «Σοφοί» εκτιμούν ότι ο κανόνας του χρεόφρενου που περιορίζει τον νέο δανεισμό, είναι υπό την σημερινή του μορφή «άκαμπτος» και χρήζει αναθεώρησης.

Οι «Σοφοί» προτείνουν σειρά μεταρρυθμίσεων για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία ανάλογα με τον δείκτη χρέους και λαμβάνοντας υπόψιν κάθε φορά την γενική εικόνα της οικονομίας.

Στο μεταξύ έχει ξεκινήσει στη γερμανική συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2024, ο οποίος προβλέπει 477 δισεκατομμύρια σε δαπάνες δηλαδή περισσότερες κατά 34% σε σχέση με τα χρόνια προ πανδημίας. Στα 39 δισεκατομμύρια ευρώ κινείται επίσης ο νέος δανεισμός με παράλληλη τήρηση μετ' εμποδίων του συνταγματικού κανόνα του χρεόφρενου παρά τις δυσκολίες που αναμένονται και μέσα στο 2024.

Έντονη είναι όμως ήδη η κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση, με τον επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς να παρατηρεί ότι κατά την τελευταία πενταετία οι δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά 36% ενώ το ΑΕΠ συρρικνώνεται.

Μέσα σε όλα αυτά, σήμερα απεργούν οι γιατροί πανεπιστημιακών κλινικών ζητώντας καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας ενώ την Παρασκευή κατεβαίνουν σε προειδοποιητική απεργία και τα ΜΜΜ, λεωφορεία, μετρό και τραμ σε όλα τα γερμανικά κρατίδια εκτός της Βαυαρίας σύμφωνα με το συνδικάτο Verdi.

