Βίντεο drone με τη στιγμή που ουκρανικό πυροβολικό χτυπά ρωσικές δυνάμεις

Τη στιγμή που ουκρανικό πυροβολικό χτυπά ρωσικές δυνάμεις δείχνει βίντεο drone.

Ο ανώτερος ανταποκριτής διεθνών ειδήσεων του CNN, Frederik Pleitgen, βρίσκεται στην Ανατολική Ουκρανία, όπου μιλά με μέλη της Ουκρανικής Εθνοφρουράς που εξηγούν τις τελευταίες στρατηγικές πεδίου μάχης στη συνεχιζόμενη σύγκρουση κατά της Ρωσίας.

Η κατάσταση είναι ενεργή και αρκετά έντονη επειδή ο εχθρός έχει περισσότερο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, δηλώνει ένα από τα μέλη της Ουκρανικής Εθνοφρουράς.

Οι μάχες στο σημείο είναι καθημερινές κάτω από ακραίες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, οι στρατιώτες φαίνεται να προσπαθούν να ζεσταθούν με κεριά.

