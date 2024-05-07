Eurovision: Απόψε ο πρώτος ημιτελικός - Ποιες χώρες θα εμφανιστούν

Η «καρδιά» του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision χτυπάει στο Μάλμε της Σουηδίας, και η ΕΡΤ, σε απευθείας σύνδεση με τη σκηνή του Μalmö Arena μεταδίδει απόψε στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) τον Α' ημιτελικό.

Τους δύο ημιτελικούς (7 και 9 Μαΐου) και τον τελικό (11 Μαΐου) θα μεταδώσει η ΕΡΤ1 και το Δεύτερο Πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ.

O Θανάσης Αλευράς και o Ζερόμ Καλούτα θα σχολιάσουν τους δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Η Κύπρος εμφανίζεται στη 1η θέση του Α' ημιτελικού.

Η σειρά εμφάνισης όλων των χωρών στον Α΄ ημιτελικό έχει ως εξής: Κύπρος, Σερβία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Πολωνία, Κροατία, Ισλανδία, Γερμανία, Σλοβενία, Φινλανδία, Μολδαβία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Αυστραλία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο.

Απόψε έχουν δικαίωμα ψήφου και θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους από τις «Big Five», η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς επίσης θα παρουσιαστεί και το τραγούδι της διοργανώτριας Σουηδίας, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Ελλάδα, με τη Μαρίνα Σάττι και το τραγούδι «ZARI», θα εμφανιστεί στην 3η θέση του Β' ημιτελικού, στις 9 Μαΐου.

Στον τελικό, στις 11 Μαΐου 2024, προκρίνονται απευθείας τα τραγούδια από τις «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία), καθώς και και η συμμετοχή της διοργανώτριας Σουηδίας, οι οποίες, για πρώτη φορά φέτος, θα παρουσιάσουν live τις συμμετοχές τους κατά τη διάρκεια των δύο ημιτελικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.