Τουλάχιστον 19 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο Μεξικό

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε μια σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ενός φορτηγού και ενός επιβατικού λεωφορείου στην πολιτεία Σιναλόα στο βορειοδυτικό Μεξικό, μετέδωσε το τοπικό ενημερωτικό μέσο N+.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν προς το παρόν ανακοινώσει κάποιον επίσημο απολογισμό των νεκρών ή των τραυματιών στο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε κατά μήκος ενός παραλιακού αυτοκινητόδρομου, ο οποίος συνδέει τις παράκτιες πόλεις Μαζατλάν και Λος Μότσις.

Η κυκλοφορία κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου έχει διακοπεί λόγω του δυστυχήματος, σύμφωνα με το N+.

Στις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά το δυστύχημα, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, διακρίνονται τα κατεστραμμένα οχήματα που έπιασαν φωτιά, από τα οποία υψώνονται φλόγες και καπνοί, την ώρα που ασθενοφόρα και πυροσβεστικά φθάνουν στο σημείο.

