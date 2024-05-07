Οι ειδικές υπηρεσίες της Πολωνίας εντόπισαν «κοριούς» στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του συντονιστή των ειδικών υπηρεσιών.

Η πολωνική κυβέρνηση πρόκειται να συναντηθεί στο Κατοβίτσε στη δυτική Πολωνία την Τρίτη.

«Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, εντόπισε και εξάρθρωσε συσκευές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για υποκλοπές στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί σήμερα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Κατοβίτσε», έγραψε ο Jacek Dobrzynski στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

