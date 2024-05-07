Οι Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος συνέθεσαν τη μουσική της ταινίας «Challengers»

Οι Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος κυκλοφόρησαν πρόσφατα την πρωτότυπη μουσική τους για την ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο «Challengers».

Η ταινία επικεντρώνεται σε ένα ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα σε τρεις τενίστες με βαθιά ανταγωνιστική διάθεση τόσο εντός του παιχνιδιού όσο και εκτός γηπέδου.

Δείτε το τρέιλερ:

Βασική στοιχείο της ταινίας είναι το σάουντρακ που συνέθεσαν οι δύο φορές βραβευμένοι με Όσκαρ Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος. Εμπνευσμένη από την τεχνοτροπία του Βερολίνου και τη rave μουσική της δεκαετίας του '90, η μουσική ενισχύει το άγχος και την καταπόνηση στις σκηνές.

Η ταινία είχε δύο στοιχεία που ήταν πολύ δυνατά από την άποψη του ήχου» ανέφερε ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο. «Το ένα ήταν ο ερωτικός κριτσανιστός παλμός του τένις. Η ρακέτα αιωρείται, η μπάλα χτυπάει, κόκαλα συνθλίβονται. Και από την άλλη, ο παλμός και η ενέργεια του μουσικού θέματος» σημείωσε.

Οι δημιουργοί της μουσικής κυκλοφόρησαν νωρίτερα το Challengers [Mixed], με τον DJ και παραγωγό Boys Noize να αναμειγνύει τις πρωτότυπες συνθέσεις τους από την ταινία σε ένα συνεχές, έτοιμο σετ.

Ο Ρέζνορ και ο Ρος συνεργάζονται στο συγκρότημα Nine Inch Nails και συνθέτουν μουσική για ταινίες εδώ και 5 χρόνια, με πρώτο το φιλμ «The Social Network» του 2010.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

