Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες λεωφορείο του ΟΑΣΘ - Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο λεωφορείο μετά τη γέφυρα της Περραιβού στο ρεύμα προς τα δυτικά. Σημειώνεται ότι το λεωφορείο δεν μετέφερε επιβάτες και ο οδηγός πρόλαβε να βγει χωρίς να τραυματιστεί.
Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τον κόμβο της Πυλαίας στο ρεύμα προς δυτικά.
Δείτε βίντεο:
