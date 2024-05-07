Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες λεωφορείο του ΟΑΣΘ - Δείτε βίντεο

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο λεωφορείο μετά τη γέφυρα της Περραιβού - Το λεωφορείο δεν μετέφερε επιβάτες - Ο οδηγός κατάφερε να διαφύγει χωρίς να τραυματιστεί

ΟΑΣΘ

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο λεωφορείο μετά τη γέφυρα της Περραιβού στο ρεύμα προς τα δυτικά. Σημειώνεται ότι το λεωφορείο δεν μετέφερε επιβάτες και ο οδηγός πρόλαβε να βγει χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τον κόμβο της Πυλαίας στο ρεύμα προς δυτικά.

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: Thestival

Πηγή: skai.gr

