Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Φινλανδοί για να εκλέξουν τον νέο τους πρόεδρο, ένα αξίωμα με ενισχυμένη σημασία λόγω των εντάσεων με τη γειτονική Ρωσία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Περίπου 4,3 εκατ. ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ του συντηρητικού, πρώην πρωθυπουργού Αλεξάντερ Στουμπ, που επικράτησε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών με το 27,2% των ψήφων, και του Πέκα Χααβίστο, μέλους των Πρασίνων που συμμετέχει ως ανεξάρτητος (25,8%). Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου Yle την Πέμπτη, ο Στουμπ συγκεντρώνει το 54% της πρόθεσης ψήφους και ο Χααβίστο το 46%.

Έχοντας πιο περιορισμένες εξουσίες σε σχέση με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος, που εκλέγεται για εξαετή θητεία, ηγείται της εξωτερικής πολιτικής σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση και είναι ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων. Ένας ρόλος του οποίου η σημασία ενισχύθηκε μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Φινλανδίας, η οποία μοιράζεται σύνορα 1.340 χλμ. με τη Ρωσία.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Φινλανδία έδωσε τέλος σε τρεις δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας και έγινε μέλος του ΝΑΤΟ την περασμένη χρονιά, προς δυσαρέσκεια της Ρωσίας που υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει με «αντίμετρα». Τον Αύγουστο, η Φινλανδία αντιμετώπισε εισροή μεταναστών χωρίς βίζα στα ανατολικά της σύνορα. Το Ελσίνκι τότε κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ενορχήστρωσε μια μεταναστευτική κρίση στο κατώφλι της και έκλεισε τα σύνορά της με τη Ρωσία τον Νοέμβριο.

«Το γεγονός ότι μόλις ενταχθήκαμε στο ΝΑΤΟ έχει ιδιαίτερη σημασία», διότι ο τρόπος με τον όποιο αυτό θα αναπτυχθεί στη Φινλανδία «θα είναι σε μεγάλο βαθμό έργο του νέου προέδρου», δήλωσε η Τεοντόρα Χελιμάκι, ερευνήτρια πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο του Ελσίνκι.

Τα εκλογικά κέντρα ανοίγουν στις 09.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και κλείνουν στις 20.00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

