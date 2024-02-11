Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης τράπεζας στη Νιγηρία μεταξύ των έξι θυμάτων της συντριβής ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια

Έξι νεκροί είναι ο απολογισμός της συντριβής ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο Χέρμπερτ Γουίγκουε, διευθύνων σύμβουλος του Access Bank Group – του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη Νιγηρία, σύμφωνα με το Forbes.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα, πρωί Σαββάτου στην Ελλάδα) όταν ένα Eurocopter EC-130 με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά στο Νίπτον της Καλιφόρνιας. Οι επιβάτες ταξίδευαν στο Λας Βέγκας προκειμένου να παρακολουθήσουν το φετινό Super Bowl, τον τελικό του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL), σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων.

Η γενική διευθύντρια του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) Ενγκόζι Οκόντζο Ιγουέαλα επιβεβαίωσε τον θάνατο του CEO της Access Bank Χέρμπερτ Γουίγκουε και του πρώην προέδρου του νιγηριανού χρηματιστηρίου Αμπιμπόλα Ογκουνμπάντζο.

«Τρομερή θλίψη για την είδηση του τραγικού χαμού του Χέρμπερτ Γουίγκουε, διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Access Bank, της συζύγου και του γιου τους, καθώς και του Μπιμπό Ογκουνμπάντζο σε συντριβή ελικοπτέρου», έγραψε η επικεφαλής του ΠΟΕ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

