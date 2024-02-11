Ισπανία: Αγρότες και οδηγοί φορτηγών συγκρούστηκαν με αστυνομικούς κατά την πέμπτη ημέρα διαδηλώσεων

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες Σάββατο στη Μαδρίτη όταν αστυνομικοί συγκρούστηκαν με αγρότες και οδηγούς φορτηγών που επιχείρησαν να αποκλείσουν κεντρική οδική αρτηρία της ισπανικής πρωτεύουσας.

Αντιπροσωπείες συνδικαλιστικών ενώσεων που εκπροσωπούν οδηγούς φορτηγών και αγρότες συγκεντρώθηκαν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης, φορώντας κίτρινα γιλέκα, ανεμίζοντας ισπανικές σημαίες και φωνάζοντας «Ζήτω η Ισπανία». Διαμαρτυρόμενοι για τους περιβαλλοντικούς κανόνες, τη γραφειοκρατία και την υψηλή φορολογία, ψήφισαν να συντονίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να ενώσουν στο εξής τις δυνάμεις τους.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, εκατοντάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να αποκλείσουν κεντρικό αυτοκινητόδρομο, αλλά ισχυρή αστυνομική δύναμη τους απώθησε βίαια. Αργότερα, περίπου 200 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, γύρω από τα οποία η αστυνομία είχε δημιουργήσει κλοιό ασφαλείας.

«Η κυβέρνηση μας υποχρεώνει να λάβουμε μέτρα» που θα οδηγήσουν σε προβλήματα ανεφοδιασμού της αγοράς, είπε ο Μανουέλ Ερνάντεθ, εκπρόσωπος των οδηγών φορτηγών.

Από την Τρίτη, ισπανοί αγρότες – ακολουθώντας το παράδειγμα συναδέλφων τους σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Βέλγιο – ξεκίνησαν καθημερινές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες περιλαμβάνουν αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.