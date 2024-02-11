Υπό την απειλή ισραηλινής επίθεσης συνεχίζει να βρίσκεται σήμερα η Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου η Χαμάς εκφράζει φόβους για «δεκάδες χιλιάδες νεκρούς» μεταξύ των αμάχων, στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα ενός «ασφαλούς περάσματος» για να φύγουν από εκεί, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Πάνω από 1,3 εκατ. Παλαιστίνιοι ζουν στη Ράφα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι άμαχοι που διέφυγαν από τις συγκρούσεις που μαίνονται εδώ και τέσσερις μήνες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή την Τετάρτη να εκπονηθούν σχέδια για στρατιωτική επιχείρηση.

«Η νίκη είναι κοντά. Θα τα καταφέρουμε. Θα πιάσουμε τα τελευταία τρομοκρατικά τάγματα της Χαμάς στη Ράφα, που είναι το τελευταίο προπύργιο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC News, η οποία θα μεταδοθεί σήμερα και αποσπάσματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα αργά χθες.

«Θα τα καταφέρουμε διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές πέρασμα για τον άμαχο πληθυσμό για να μπορέσει να φύγει» από το σημείο, πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η Χαμάς προειδοποίησε για «καταστροφή και μακελειό που μπορεί να οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες μάρτυρες και τραυματίες».

Η ισραηλινή επιχείρηση προκαλεί ανησυχία στο εξωτερικό και κυρίως στη Σαουδική Αραβία, της οποίας η διπλωματία προειδοποίησε χθες για «πολύ σοβαρές συνέπειες» για τον άμαχο πληθυσμό από μια επίθεση στη Ράφα.

«Η συνεχής παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου υπογραμμίζει την ανάγκη για έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδιστεί το Ισραήλ να προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ριάντ.

Χθες, εξαπολύθηκαν νέα ισραηλινά πλήγματα με στόχο τη Ράφα, με αποτέλεσμα πέντε αστυνομικοί να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με πηγές από τις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας. Οι ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι δύο υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης σκοτώθηκαν σε ένα από τα πλήγματα αυτά.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ προειδοποίησε αργά χθες αναφορικά με μια πιθανή επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, που θα ισοδυναμούσε με «αδιανόητη ανθρωπιστική καταστροφή».

«Επαναλαμβάνω την προειδοποίηση που απηύθυναν αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ σύμφωνα με την οποία μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα θα προκαλούσε μια αδιανόητη ανθρωπιστική καταστροφή και σοβαρές εντάσεις με την Αίγυπτο», ανέφερε ο Μπορέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Η επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση τω ομήρων και η διακοπή των εχθροπραξιών είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποφευχθεί το αιματοκύλισμα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

