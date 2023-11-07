Ευρωβουλευτές κινδυνεύουν να χάσουν την ασυλία τους για υποκίνηση μίσους κατά των μεταναστών

Η επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (JURI) αναμένεται να εκδώσει την Τρίτη τη σύστασή της σχετικά με το αν τέσσερις Πολωνοί ευρωβουλευτές που κατηγορούνται για υποκίνηση μίσους κατά των μεταναστών θα πρέπει τελικά να χάσουν την ασυλία τους. Από την άλλη, οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι κατηγορίες αποτελούν επίθεση στην ελευθερία του λόγου.

Μέσα στην εβδομάδα, η ολομέλεια θα ψηφίσει επί της σύστασης, αποφασίζοντας αν θα αρθεί η ασυλία των Beata Mazurek και Tomasz Poręba -από το κυβερνών κόμμα της Πολωνίας PiS- και των Beata Kempa και Patryk Jaki- μέλος του νεότερου εταίρου του PiS στον συνασπισμό «Suwerenna Polska».

Σύμφωνα με το πολωνικό κατηγορητήριο, κατηγορούνται για «υποκίνηση μίσους με βάση εθνικές, εθνοτικές, φυλετικές και θρησκευτικές διαφορές» για τη διάδοση ενός βίντεο ενόψει των τοπικών εκλογών του 2018 στην Πολωνία.

Το βίντεο συνέδεε «θύλακες μουσουλμάνων προσφύγων» με σεξουαλικές επιθέσεις και βίαιες επιθέσεις, ενώ υπονοούσε ότι η ανάληψη της εξουσίας από το αντιπολιτευόμενο κόμμα Συνασπισμός Πολιτών θα οδηγούσε σε εισροή μεταναστών, κάνοντας τους κατοίκους «να φοβούνται να βγουν στους δρόμους μετά το σκοτάδι», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βίντεο.

«Θα αισθανόμαστε ασφαλείς αν ο Συνασπισμός Πολιτών το εφαρμόσει αυτό;» – ρωτάει στο τέλος ο αφηγητής, προσθέτοντας ότι θα ήταν καλύτερα να επιλέξουμε μια «ασφαλή τοπική κυβέρνηση», σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε προηγούμενο ρεπορτάζ η Euractiv Πολωνίας.

Ο Rafał Gaweł, ιδρυτής της πολωνικής ΜΚΟ «Κέντρο Παρακολούθησης Ρατσιστικής και Ξενοφοβικής Συμπεριφοράς», υπέβαλε επικουρικό κατηγορητήριο τον Νοέμβριο του 2021, αφού η εισαγγελία απέρριψε τις κατηγορίες δύο φορές.

Αυτό το επικουρικό κατηγορητήριο οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έναρξη της διαδικασίας για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας των ευρωβουλευτών τον Φεβρουάριο του 2023.

«Χάρη στο γεγονός ότι είμαι πολιτικός πρόσφυγας, αναγνωρίστηκα από το δικαστήριο ως θιγόμενος από τη δράση των κατηγορουμένων, γεγονός που μου επέτρεψε, μετά από μακρά δικαστική μάχη, να καταθέσω επικουρικό κατηγορητήριο για να ασκήσω δίωξη κατά των δραστών στη θέση του εισαγγελέα», δήλωσε ο Gawl στο Euractiv.

«Δυστυχώς, υπό την κυριαρχία της ακροδεξιάς στην Πολωνία, οι εισαγγελείς συχνά προστάτευαν τους δράστες εγκλημάτων με κίνητρο το φυλετικό μίσος», πρόσθεσε.

Ο Gaweł, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης για απάτη και πλαστογράφηση εγγράφων, έλαβε την πολιτική ασυλία από τη Νορβηγία τον Οκτώβριο του 2020, ανέφερε ο Guardian.

Ελευθερία του λόγου

Από την πλευρά τους, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι το κατηγορητήριο αποτελεί επίθεση κατά της ελευθερίας του λόγου, ενώ υπενθυμίζουν επίσης ότι πρόκειται για μια ιδιωτική κατηγορία, η οποία έχει προηγουμένως «νομίμως» αποσυρθεί από την εισαγγελία.

«Οι ευρωβουλευτές δεν δημιούργησαν το βίντεο. Το ‘έγκλημα’ των ευρωβουλευτών ήταν να μεταδώσουν ή να κάνουν like [στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης] το επίσημο σποτ του κυβερνώντος κόμματος στην Πολωνία το 2018», δήλωσε στο Euractiv ο ευρωβουλευτής Patryk Jaki, εκ μέρους των τεσσάρων ευρωβουλευτών.

«Το σποτ έδειχνε αποσπάσματα από περιστατικά με μετανάστες, τα οποία προβάλλονταν σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη, οπότε η απαγόρευση των ευρωβουλευτών από κάτι που δεν απαγορεύεται στην Ευρώπη θα ήταν πλήγμα στην ελευθερία του δημόσιου διαλόγου», πρόσθεσε. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «η υπόθεση αφορά επομένως την ελευθερία του λόγου, για την οποία θεσπίστηκε η ασυλία».

Το Κοινοβούλιο καθιστά σαφές ότι οι ευρωβουλευτές δεν μπορούν να υπόκεινται σε οποιαδήποτε μορφή νομικής διαδικασίας που απορρέει από τις απόψεις που εκφράζουν υπό την επίσημη ιδιότητά τους. Κατά τη διάρκεια των τοπικών εκλογών του 2018, μόνο ο Tomasz Poręba κατείχε αξίωμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εάν αρθεί η ασυλία, οι εν λόγω ευρωβουλευτές μπορούν να προσφύγουν στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) βάσει του άρθρου 263 της ΣΛΕΕ, γεγονός που θα επιμηκύνει σημαντικά τη διαδικασία.

