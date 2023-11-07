Διοικητική έρευνα ξεκίνησε σε βάρος μιας πρώην συνεργάτιδας του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, της Σοφί Πομιέ, αφού θεάθηκε να σκίζει φωτογραφίες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, σε έναν δρόμο του Παρισιού, ανακοίνωσε απόψε Τρίτη το υπουργείο.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ δείχνει τη γυναίκα αυτή να σκίζει τις αφίσες και να απαντά στους περαστικούς που την ρωτούσαν γιατί το έκανε φωνάζοντας: «Το Ισραήλ δολοφονεί». Οι φωτογραφίες είχαν αναρτηθεί από μια συλλογικότητα που ζητά την απελευθέρωση των ομήρων, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί Γάλλοι.

«Το βίντεο που μεταδόθηκε εκείνη την ημέρα δείχνει μια ευτελή συμπεριφορά και δηλώσεις με βάση τις οποίες αυτό το πρόσωπο κρίνεται εντελώς ακατάλληλο για να διατηρεί την παραμικρή σχέση εργασίας» με το υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Sophie Pommier, conseillère en formation sur le Proche-Orient au ministère des Affaires étrangères, arrache des photos d’otages du Hamas, dont des enfants, des femmes, des bébés et huit Français en criant « Israël assassin » !



L’antisémitisme, la haine d’Israël et l’apologie du… pic.twitter.com/VZ9L7NFGHp — Meyer Habib (@Meyer_Habib) November 7, 2023

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι είναι σε γνώση του οι αναρτήσεις της συγκεκριμένης γυναίκας σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες «συνέκρινε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς με τη γαλλική αντίσταση κατά της ναζιστικής κατοχής».

«Μολονότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει κάποια σχέση εργασίας με το υπουργείο από το περασμένο καλοκαίρι, θα διενεργηθεί διοικητική έρευνα κατόπιν αιτήματος της υπουργού Κατρίν Κολονά, αναφορικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες προσελήφθη», εξήγησε το υπουργείο.

Η Κολονά «επαναλαμβάνει ότι το μίσος, ο εξτρεμισμός και η βία είναι εξ ορισμού ασύμβατα με τη συμμετοχή, εμμέσως ή ευθέως, στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου σκοτώθηκαν 40 Γάλλοι πολίτες και άλλοι 8 αγνοούνται και πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.