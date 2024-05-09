Την έντονη αποδοκιμασία του κοινού που βρέθηκε χθες στις πρόβες τζενεράλε των χωρών που συμμετέχουν απόψε στον β’ ημιτελικό της Eurovision δέχθηκε η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Eden Golan, όταν ανέβηκε στην σκηνή.
Audience shouting “FREE PALESTINES” at the Israel Eurovision performance #eurovision #eurovision2024 pic.twitter.com/kdpUoHynaO— Escxfav🇮🇪🇨🇭🇭🇷 (@Escxfav2) May 8, 2024
H τραγουδίστρια - που παραλίγο να μην της επιτραπεί να διαγωνιστεί, λόγω των αρχικών στίχων του «Hurricane» - έκανε την πρόβα τους ενώ από την αρένα ακουγόταν έντονες αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα, με πολλούς από τους θεατές να φωνάζουν το σύνθημα «Free Palestine».
The crowd reaction for Eden Golan pic.twitter.com/zRrF35mnNJ— Artan 🦊 (@ArtanDK_) May 8, 2024
Μάλιστα, κάποιοι ύψωσαν σημαίες και σύμβολα υπέρ της Παλαιστίνης, που πιθανότατα πέρασαν κρυφά στην αίθουσα, καθώς πολιτικά συνθήματα και σύμβολα απαγορεύονται από την EBU.
