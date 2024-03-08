Μετά τις «προειδοποιήσεις» της EBU για «πολιτικά μηνύματα» στους στίχους και την πληθώρα αντιδράσεων από τηλεθεατές της Eurovision αλλά και πολιτικούς , το Ισραήλ αναγκάστηκε τελικά – παρά την αρχική, κατηγορηματική του άρνηση – να αλλάξει το τραγούδι του για να συμμετάσχει φέτος στον διαγωνισμό.

Η EBU ανακοίνωσε ότι το October Rain άλλαξε τίτλο και έγινε Hurricane, το οποίο και εγκρίθηκε για τον φετινό Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Israeli song “Hurricane” got the EBU approval and they will participate in Eurovision 2024!



The song will be out on March 10th at 8:30PM CET 🇮🇱 pic.twitter.com/aBLMHCsPsU — Eurovision News (@EurovisionNewZ) March 7, 2024

Επιπλέον, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, ΚΑΝ, ανακοίνωσε επίσης ότι η χώρα θα συμμετάσχει κανονικά στη 68η Eurovision, που θα γίνει στο Μάλμε της Σουηδίας στις 7,9 και 11 Μαΐου 2024.

Ερμηνεύτρια του κομματιού θα είναι η Eden Golan η οποία επιλέχθηκε μέσω ενός μουσικού σόου.

🇮🇱 Eden Golan will represent Israel at Eurovision Song Contest 2024 with the song Hurricane! pic.twitter.com/dGZ5VcSfH7 — Songfestival Azerbaijan 🇦🇿 (@songfestivalaze) March 7, 2024

Μάλιστα, εκτός από τον τίτλο, το Ισραήλ άλλαξε και τους στίχους του τραγουδιού, που κρίθηκε ότι παρέπεμπαν στην πολύνεκρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς.

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας «επικοινώνησε με τους στιχουργούς των δύο επιλεγμένων τραγουδιών, του “October Rain” που επιλέχθηκε στην πρώτη θέση και του “Dance Forever” που ήρθε δεύτερο, και τους ζήτησε να προσαρμόσουν εκ νέου τoυς στίχους, διατηρώντας την καλλιτεχνική τους ελευθερία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

