Σε 15 συλλήψεις μελών κυκλώματος που διοργάνωνε εικονικούς γάμους στην Κύπρο προχώρησε η Europol.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκαν από την Europol και την Eurojust.

Φέρεται ότι το εγκληματικό δίκτυο εμπλέκεται επίσης σε δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Europol, στις 29 Ιανουαρίου, η Επιχειρησιακή Ομάδα Εργασίας (OTF) της Europol στη Λεμεσό πραγματοποίησε επιχείρηση με επικεφαλής την Κύπρο, στην οποία συμμετείχαν η Λετονία και η Πορτογαλία, με την υποστήριξη της Eurojust. Η OTF στόχευσε ένα εγκληματικό δίκτυο που διευκολύνει την παράνομη μετανάστευση στην ΕΕ μέσω ψευδών γάμων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες υποδηλώνουν ότι το εγκληματικό δίκτυο εμπλέκεται επίσης σε δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και σε εξαναγκασμό των θυμάτων σε ψεύτικους γάμους για σκοπούς μετανάστευσης.

Η έρευνα σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο αποκάλυψε ότι οι ύποπτοι φέρεται να στρατολόγησαν υπηκόους Λετονίας και Πορτογαλίας και διευκόλυναν τα ταξίδια τους στην Κύπρο, όπου οι γυναίκες συνήψαν συμφωνημένους γάμους με υπηκόους τρίτων χωρών. Οι ύποπτοι, κυρίως Ινδοί, Πακιστανοί και Πορτογάλοι πολίτες, κανόνισαν όλα τα logistics, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων και την απόκτηση διαβατηρίων και άλλων απαιτούμενων εγγράφων.

Οι δραστηριότητες της OTF οδήγησαν στον εντοπισμό αρκετών δραστών, ύποπτες συναλλαγές και συνολικά 133 γάμους συμφερόντων μεταξύ Πορτογάλων και Λετονών γυναικών και Ινδών και Πακιστανών ανδρών. Οι γάμοι επέτρεψαν στους υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτήσουν άδειες διαμονής από τρίτες χώρες, τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για να ταξιδέψουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι εικονικές τελετές γάμου πραγματοποιήθηκαν σε δημαρχεία γύρω από την Αραδίππου Λιβαδειάς και τη Λευκωσία στην Κύπρο. Το έργο της OTF οδήγησε σε έρευνες και συλλήψεις στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης δύο από τους κύριους διοργανωτές στη Λετονία και την Πορτογαλία μετά από ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από την Κύπρο.

Πηγή: skai.gr

