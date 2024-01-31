Ογδόντα πέντε (85) καλοδιατηρημένα ανθρώπινες πατημασιές, οι οποίες εκτιμούν ότι είναι από τις παλαιότερες στον κόσμο ανακάλυψαν ερευνητές στο Μαρόκο. Η ομάδα τις εντόπισε τυχαία το 2022 ενώ μελετούσε ογκόλιθους σε μια κοντινή παραλία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Scientific Reports».

«Ανάμεσα στις παλίρροιες, είπα στην ομάδα μου ότι πρέπει να πάμε βόρεια για να εξερευνήσουμε μια άλλη παραλία», δήλωσε στο Live Science ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Μουνσέφ Σεντράτι, αναπληρωτής καθηγητής παράκτιας δυναμικής και γεωμορφολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Βρετάνης στη Γαλλία.

«Εκπλαγήκαμε όταν βρήκαμε την πρώτη πατημασιά. Στην αρχή, δεν ήμασταν πεπεισμένοι ότι επρόκειτο για πατημασιά, αλλά στη συνέχεια βρήκαμε περισσότερες», συμπλήρωσε.

Η ανάλυση της περιοχής- η οποία είναι η πρώτη τοποθεσία της Βόρειας Αφρικής όπου έχουν βρεθεί τέτοιου είδους ίχνη- αποκάλυψε δύο μονοπάτια που περιείχαν συνολικά 85 ανθρώπινα ίχνη που ανήκουν σε τουλάχιστον πέντε άτομα.

Για την χρονολόγηση των ιχνών, η ομάδα χρησιμοποίησε τη μέθοδο της οπτικά διεγερμένης φωταύγειας, η οποία προσδιορίζει πότε συγκεκριμένα ορυκτά πάνω ή κοντά σε ένα αντικείμενο εκτέθηκαν για τελευταία φορά σε θερμότητα ή στο φως του ήλιου. Με βάση την ηλικία των λεπτών κόκκων χαλαζία που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της άμμου της παραλίας, οι ερευνητές προσδιόρισαν ότι μια ομάδα Homo sapiens περπάτησε στην παραλία πριν από περίπου 90.000 χρόνια. Το γεγονός έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της Ύστερης Πλειστόκαινου, γνωστής και ως τελευταίας εποχής των παγετώνων, η οποία έληξε πριν από περίπου 11.700 χρόνια, σύμφωνα με τη μελέτη.

«Κάναμε μετρήσεις επί τόπου για να προσδιορίσουμε το μήκος και το βάθος των πατημασιών», δήλωσε ο ερευνητής. «Με βάση την πίεση και το μέγεθος των ποδιών, μπορέσαμε να προσδιορίσουμε κατά προσέγγιση την ηλικία των ατόμων, η οποία περιλάμβανε παιδιά, εφήβους και ενήλικες», εξήγησε.

Οι ερευνητές αποδίδουν την άριστη διατήρηση των αρχαίων αποτυπωμάτων σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης της παραλίας και της μεγάλης εμβέλειας των παλιρροιών. Ωστόσο, δεν γνωρίζουν για ποιό λόγο βρέθηκαν στην εν λόγω παραλία εκείνοι οι άνθρωποι. Η μελλοντική ανάλυση της περιοχής θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Οι ερευνητές θα πρέπει να δράσουν γρήγορα, καθώς «η συνεχιζόμενη κατάρρευση της βραχώδους πλατφόρμας της ακτής θα μπορούσε να οδηγήσει στην τελική καταστροφή της, συμπεριλαμβανομένων των ιχνών που διατηρούνται σε αυτήν», έγραψε η ομάδα στη μελέτη της.

