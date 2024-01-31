Ένα αντικείμενο που φερόταν ότι ήταν ένας εκρηκτικός μηχανισμός που εντοπίστηκε έξω από το κτίριο της ισραηλινής πρεσβείας σήμερα στη Στοκχόλμη, εξουδετερώθηκε από ομάδα πυροτεχνουργών, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

Εργαζόμενοι της πρεσβείας κάλεσαν την αστυνομία της Στοκχόλμης στις 14:10 ώρα Ελλάδας, ειδοποιώντας τις αρχές για ένα ύποπτο αντικείμενο που εντόπισαν κοντά στην πρεσβεία που πίστευαν ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Reuters.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν αμέσως στο σημείο.

Ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε με ελεγχόμενο τρόπο, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στον τηλεοπτικό σταθμό TV4.

Η αστυνομία αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τον τύπο του αντικειμένου ή για το πώς βρέθηκε στον χώρο της πρεσβείας.

Το κτίριο της πρεσβείας αποκλείστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.