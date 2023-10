Διαπραγματεύσεις του Ερυθρού Σταυρού με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων Κόσμος 09:18, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν καταμετρήσει 150 ομήρους, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και πτώματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί