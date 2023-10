Σε 21 αυξήθηκαν οι Ταϊλανδοί που σκοτώθηκαν στο Ισραήλ από την επίθεση της Χαμάς Κόσμος 08:39, 12.10.2023 linkedin

Οι περισσότεροι εργάζονταν στο Ισραήλ ως εργάτες γης λαμβάνοντας μισθό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από όσο θα κέρδιζαν στη χώρα τους, τον οποίο έστελναν στις οικογένειές τους