Το Βερολίνο έτοιμο για το «ελληνικό» Final 4

Παναθηναϊκός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ. Το Final 4 ξεκινά αύριο στην Uber Arena. Τι λέει στην DW εκπρόσωπος της αστυνομίας.Όλα είναι έτοιμα στην εντυπωσιακή Uber Arena των 14.000 και πλέον θέσεων, στο πρώην ανατολικό Βερολίνο, ακριβώς απέναντι από την East Side Gallery, το απομεινάρι του Tείχους του Βερολίνου με τα διάσημα γκράφιτι. Για τρίτη φορά, μετά το 2009 και το 2016, η γερμανική πρωτεύουσα φιλοξενεί το Final 4 της EuroLeague, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις διεθνώς για το Μπάσκετ. Μάλιστα το 2009 είχε στεφθεί πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός.



Χιλιάδες φαν του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε και της ισπανικής Ρεάλ καταφθάνουν από χθες στο Βερολίνο με τα εισιτήρια των αγώνων για τις επόμενες μέρες να είναι πια σχεδόν sold out και όσα έχουν μείνει διαθέσιμα διατίθενται σε εξωφρενικές τιμές άνω των 900 ευρώ.



Την Παρασκευή στις 18.00 ώρα Γερμανίας ξεκινά το πρώτο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην τουρκική Φενέρμπαχτσε και αμέσως μετά, στις 21.00 ώρα Γερμανίας, ακολουθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο μικρός τελικός για την τρίτη θέση αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής στις 17.00 τοπική ώρα και ο μεγάλος τελικός στις 20.00.

Σε ετοιμότητα η αστυνομία: «Έχουμε επίγνωση των προκλήσεων»

Απαντώντας σε ερώτημα του ελληνικού προγράμματος της DW σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας τις επόμενες μέρες για την τελική φάση της Ευρωλίγκας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Βερολίνου, Βαλέσκα Γιακουμπόφσκι αναφέρει:



«Μετά την ολοκλήρωση των Play-Off και τον καθορισμό των φιναλίστ, η αστυνομία του Βερολίνου προετοιμάζεται για το τουρνουά του Final 4 και βρίσκεται σε επαφή με εταίρους αλλά και ξένες αρχές, αξιολογώντας τακτικά την επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς προκύπτουν νέες πληροφορίες. Θα ληφθούν υπόψιν επίσης και οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει από την διεξαγωγή αντίστοιχων τελικών του συγκεκριμένου τουρνουά στο παρελθόν».



Στο επίκεντρο όμως των γερμανικών αστυνομικών αρχών βρίσκονται ειδικότερα οι φίλαθλοι των δύο «αιώνιων αντιπάλων» εξ Αθηνών. Όπως αναφέρει η αν. Εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας:



«Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις σχέσεις μεταξύ οπαδών, ειδικά μεταξύ των οπαδών των δύο ελληνικών ομάδων, η αστυνομία του Βερολίνου λαμβάνει μέτρα για τον αυστηρό διαχωρισμό τους με φόντο πιθανές πορείες φιλάθλων αλλά συγκρούσεις. Επίσης, οι ομάδες των οπαδών θα χρησιμοποιούν διαφορετικές εισόδους στην Uber Arena και δεν θα μπορούν να βρίσκονται εντός της αρένας οπαδικά μπλοκ το ένα δίπλα στο άλλο».



Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας του Βερολίνου στην DW «και στις δύο ημέρες αγώνων, στις 24 και στις 26 Μαΐου, περίπου 250 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός». Ο αριθμός των αστυνομικών δυνάμεων μπορεί μάλιστα να αλλάξει και να μεταβληθεί βάσει της αξιολόγησης της κατάστασης τις επόμενες μέρες.

