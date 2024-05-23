Πέντε μέλη της Letzte Generation, της Γερμανίας που ισοδυναμεί με το Just Stop Oil, κατηγορήθηκαν για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης», μια κίνηση που λένε οι ακτιβιστές των πολιτικών δικαιωμάτων ότι θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ποινικοποιήσει μελλοντική υποστήριξη σε εκστρατεία για το κλίμα.

Οι Mirjam Herrmann, 27 ετών, Henning Jeschke, 22 ετών, Edmund Schulz, 60 ετών, Lukas Popp, 25 ετών και Jakob Beyer, 30 ετών, κατηγορήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 129 του γερμανικού ποινικού κώδικα. Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που ο νόμος εφαρμόζεται σε μια μη βίαιη ομάδα διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με εισαγγελείς στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, οι κατηγορίες σχετίζονται με περισσότερες από δώδεκα «επιθέσεις» εναντίον διυλιστηρίων πετρελαίου, του αεροδρομίου Βερολίνου-Βρανδεμβούργου και του Μουσείου Barberini, στο Πότσνταμ, μεταξύ Απριλίου 2022 και Μαΐου 2023.

Τα επεισόδια περιλαμβάνουν διαμαρτυρίες κατά τις οποίες υποστηρικτές της ομάδας προσπάθησαν να κλείσουν σταθμούς άντλησης πετρελαίου που οδηγούσαν στο διυλιστήριο, απέκλεισαν διαδρόμους αεροδρομίου και πέταξαν πουρέ σε μια ελαιογραφία του Μονέ.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι οι κατηγορίες ίσχυαν για μια υποομάδα της Letzte Generation, μια εκστρατεία σε όλη τη Γερμανία που οδήγησε σε χιλιάδες συλλήψεις τα τελευταία δύο χρόνια.

«Υπάρχει επαρκής υποψία ότι οι πέντε κατηγορούμενοι συμφώνησαν με άλλα μέλη αυτής της υποομάδας να διαπράξουν εγκλήματα μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφεραν. «Η ένωση των ανθρώπων δεν προοριζόταν μόνο να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά χρησίμευε επίσης για την επιδίωξη ενός γενικού κοινού συμφέροντος».

Οι ακτιβιστές λένε ότι όλες οι διαμαρτυρίες τους ήταν ανοιχτές, υπεύθυνες και μη βίαιες και αμφισβήτησαν τη χρήση ενός τέτοιου δρακόντειου νόμου εναντίον τους.

«Είναι η πρώτη φορά στη γερμανική ιστορία που μια ομάδα διαμαρτυρίας για το κλίμα που χρησιμοποιεί μέτρα ειρηνικής πολιτικής ανυπακοής κατηγορείται ως εγκληματική οργάνωση», είπε ο Herrmann.

«Αυτή η κατηγορία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη δημοκρατία και το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία, επειδή η κατηγορία μετατρέπει το συνταγματικό δικαίωμα διαμαρτυρίας, την ελευθερία του λόγου και την πολιτική συνάθροιση σε έγκλημα απλώς και μόνο επειδή κάποιοι νόμοι παραβιάστηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας των πολιτών.

«Αυτή η κατηγορία προορίζεται για τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Αυτή η κατηγορία ποινικοποιεί κάθε πράξη υποστήριξης προς την ομάδα Letzte Generation. Αυτό δημιουργεί τεράστιo τρομακτικό απακόλουθο σε όλες τις διαμαρτυρίες για το κλίμα στη Γερμανία».

Οι κατηγορίες, που ασκήθηκαν από την εισαγγελία στην πόλη Neuruppin, έρχονται μετά από διετή έρευνα για τις δραστηριότητες της Letzte Generation, που περιελάμβανε επιδρομές τα ξημερώματα σε σπίτια υποστηρικτών, υποκλοπές στα τηλέφωνά τους και ακόμη και κατάσχεση της ιστοσελίδας της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία Γερμανίας, μια ένοχη ετυμηγορία ακόμη και για έναν από τους κατηγορούμενους θα μπορούσε να μετατρέψει τη Letzte Generation σε απαγορευμένη οργάνωση ποινικοποιώντας οποιαδήποτε δραστηριότητα προωθεί ή τους σκοπούς της, είτε οικονομικά, υλικοτεχνικά, πολιτικά, νομικά ή σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης.

«Με το κατηγορητήριο, η ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας για το κλίμα στη Γερμανία φτάνει σε ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης», δήλωσε η Paula Zimmermann, ειδικός στην ελευθερία της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι στη Διεθνή Αμνηστία Γερμανίας.

«Ανησυχούμε πολύ για αυτή την εξέλιξη και καλούμε το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης να σεβαστεί την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στις αποφάσεις του».

Οι εισαγγελείς στο Μόναχο και στο Φλένσμπουργκ διεξάγουν παρόμοιες έρευνες για μέλη της γενιάς Letzte, ανέφερε η εφημερίδα Der Spiegel.

