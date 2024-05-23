Λογαριασμός
Ρωσία: Συνελήφθη άλλος ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ως ύποπτος για απάτη, αναφέρουν δημοσιεύματα

Νωρίτερα σήμερα ο αντιστράτηγος Βαντίμ Σαμάριν, αναπληρωτής επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού, έγινε το τέταρτο υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Άμυνας που συνελήφθη τον τελευταίο μήνα ως ύποπτος για δωροληψία

Ρωσία - Αστυνομία

Τα ρωσικά κανάλια στο Telegram που εστιάζουν στον πόλεμο, μετέδωσαν σήμερα ότι συνελήφθη ο Βλαντίμιρ Βερτελέτσκι, αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας υπεύθυνος για τις κρατικές προμήθειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πολλών πολεμικών μπλόγκερ, ο Βερτελέτσκι είναι υπόπτος για ευρείας κλίμακας απάτη. Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση.

Νωρίτερα σήμερα ο αντιστράτηγος Βαντίμ Σαμάριν, αναπληρωτής επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού, έγινε το τέταρτο υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Άμυνας που συνελήφθη τον τελευταίο μήνα ως ύποπτος για δωροληψία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

