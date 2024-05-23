Τα ρωσικά κανάλια στο Telegram που εστιάζουν στον πόλεμο, μετέδωσαν σήμερα ότι συνελήφθη ο Βλαντίμιρ Βερτελέτσκι, αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας υπεύθυνος για τις κρατικές προμήθειες.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα πολλών πολεμικών μπλόγκερ, ο Βερτελέτσκι είναι υπόπτος για ευρείας κλίμακας απάτη. Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση.
Νωρίτερα σήμερα ο αντιστράτηγος Βαντίμ Σαμάριν, αναπληρωτής επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού, έγινε το τέταρτο υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Άμυνας που συνελήφθη τον τελευταίο μήνα ως ύποπτος για δωροληψία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.