Τα ρωσικά κανάλια στο Telegram που εστιάζουν στον πόλεμο, μετέδωσαν σήμερα ότι συνελήφθη ο Βλαντίμιρ Βερτελέτσκι, αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας υπεύθυνος για τις κρατικές προμήθειες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πολλών πολεμικών μπλόγκερ, ο Βερτελέτσκι είναι υπόπτος για ευρείας κλίμακας απάτη. Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση.

Νωρίτερα σήμερα ο αντιστράτηγος Βαντίμ Σαμάριν, αναπληρωτής επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού, έγινε το τέταρτο υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Άμυνας που συνελήφθη τον τελευταίο μήνα ως ύποπτος για δωροληψία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

