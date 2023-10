IDF: Το Ισραήλ ετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο πολέμου - Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για χερσαία επίθεση - Στο Ισραήλ σήμερα ο Μπλίνκεν

Το Ισραήλ προς το παρόν «προετοιμάζεται για τα επόμενα στάδια του πολέμου» δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ο εκπρόσωπος των IDF, αντισυνταγματάρχης Richard Hecht και πρόσθεσε πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για χερσαία επίθεση, παρά την έντονη φημολογία, μετέδωσε το skynews.com.

Όμως το Ισραήλ παραμένει σε «πλήρη συναγερμό» και οι πληροφορίες του επικεντρώνονται στον εντοπισμό των μαχητών της Χαμάς που διέπραξαν τις επιθέσεις, πρόσθεσε.

Το Ισραήλ «θα φτάσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους», συμπεριλαμβανομένων των ανδρών που κάθονταν σε ένα φορτηγό πάνω από το σώμα μιας νεαρής Γερμανίδας.

«Θα τους φτάσουμε και θα πληρώσουν με τη ζωή τους», λέει.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποιεί «ευρείας κλίμακας επιχείρηση» σε στόχους που ανήκουν στη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς ανέφεραν σήμερα ότι 15 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επιδρομές τη νύχτα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν έντονα την πόλη της Γάζας, ενώ οι αρχές της Γάζας ανέφεραν επίσης αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό προσφύγων Jabalia στη βόρεια Γάζα.

Στο Ισραήλ φτάνει σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, για επαφές με την ισραηλινή ηγεσία, ο οποίος θα έχει συνάντηση και με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, σύμφωνα με την PLO.

Στο χθεσινοβραδινό δραματικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου είπε ότι η μοίρα του Ισραήλ «κρέμεται από μια κλωστή».

Ανακοινώνοντας την συγκρότηση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης, με τον επικεφαλής του κεντρώου αντιπολιτευόμενου κόμματος «Εθνική Ενότητα» Μπένι Γκαντζ στο πλευρό του, ο Νετανιάχου επισήμανε πως «παραμερίζουμε όλες τις διαφορές μας για να πολεμήσουμε έναν εχθρό χειρότερο από το Ισλαμικό Κράτος».

Ανακοινώνοντας τον σχηματισμό της κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης με την προσθήκη του κόμματος Εθνικής Ενότητας, ο πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι το Ισραήλ αντεπιτίθεται. «Κάθε μέλος της Χαμάς είναι ένα πτώμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την υποστήριξη των ΗΠΑ «κρίσιμης σημασίας» για τον αγώνα του Ισραήλ.

#BREAKING: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the nation on the formation of the Emergency Unity Government to fight war against Hamas which he says is ISIS. “We will crush them and get rid of them”. Bibi says men and women were burnt alive by Hamas. pic.twitter.com/ZjdBN1ofX7