«Οι πολιτικές που εφαρμόζουμε κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση» υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, από το βήμα του εκδήλωσης της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), που πραγματοποιείται στην Ύδρα.

«Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Η οικονομία καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και η εμπιστοσύνη των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινότητας έχει επιστρέψει. Κάτι που αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία» είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι «το πρώτο τετράμηνο δημιουργήθηκαν περισσότερες από 188.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 132.000 τον Απρίλιο». «Πρόκειται για ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας. Μάλιστα οι 6 στις 10 θέσεις ήταν πλήρους απασχόλησης» τόνισε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, η κυρία Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι έχει δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για «τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και όλους τους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας».

Μιλώντας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης η αρμόδια υπουργός επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «οι πρόσφατες νομοθετικές προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής ασφάλισης αποτελούν ένα καίριο βήμα για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και την ενθάρρυνση της αποταμιευτικής κουλτούρας των Ελλήνων».

Σχετικά με τη δημιουργία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Νέων Ασφαλισμένων(ΤΕΚΑ) ανέφερε πως «η μεταρρύθμιση αυτή εισάγει ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς για τους νέους εργαζόμενους, προωθώντας μια κουλτούρα μακροπρόθεσμων επενδύσεων και αποταμίευσης».

Σχετικά με τη δυνατότητα που δόθηκε στους συνταξιούχους που επιθυμούν να εργαστούν, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε πως οι αριθμοί ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. «Περισσότεροι από 82.000 συνταξιούχοι εγγράφηκαν στην πλατφόρμα, ενισχύοντας σημαντικά τα προβλεπόμενα έσοδα του ΕΦΚΑ κατά 200 εκατ. ευρώ» είπε.

Τέλος, δήλωσε ότι «ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε -κυβέρνηση, πολίτες και ασφαλιστικός κλάδος- για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες της ιδιωτικής ασφάλισης» προσθέτοντας πως «με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα ασφαλέστερο, πιο ευημερούν μέλλον για όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.