Ο Χαμάς είπε σήμερα ότι κρατά αιχμάλωτο έναν Ισραηλινό συνταγματάρχη που οι μαχητές του παλαιστινιακού κινήματος είχαν πιάσει όμηρο στην επίθεσή τους στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ .

Ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει πριν από μήνες ότι ο συνταγματάρχης Ασάφ Χαμάμι, 41 ετών, διοικητής ταξιαρχίας, σκοτώθηκε στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και ότι ο σωρός του κρατείται στη Γάζα.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφεραν ωστόσο σήμερα ότι ο συνταγματάρχης Χαμάμι τραυματίστηκε κατά την αιχμαλωσία του. Ωστόσο δεν παρείχε καμία απόδειξη και δεν διευκρίνισε αν είναι ακόμα ζωντανός σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

