H Κίνα ξεκίνησε στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν την Πέμπτη (23/5), ως απάντηση σε «αποσχιστικές ενέργειες», στέλνοντας βαριά οπλισμένα πολεμικά αεροσκάφη και οργανώνοντας εικονικές επιθέσεις.

Οι ασκήσεις αυτές δίπλα στην κινεζική ακτή πραγματοποιούνται μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον Λάι Τσινγκ-Τε, έναν άνδρα που το Πεκίνο απεχθάνεται χαρακτηρίζοντάς τον ως «επικίνδυνο αυτονομιστή».

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν δική της επαρχία, κατήγγειλε την εναρκτήρια ομιλία του Λάι τη Δευτέρα, με την οποία κάλεσε το Πεκίνο να σταματήσει τις απειλές του, επισημαίνοντας ότι οι δύο πλευρές «δεν υποτάσσονται η μια στην άλλη».

Ο στρατός της Κίνας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με τη συμμετοχή του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας και της πυραυλικής δύναμης, σε περιοχές γύρω από την Ταϊβάν στις 7:45 π.μ. (2345 GMT).

Οι ασκήσεις λαμβάνουν χώρα στα στενά της Ταϊβάν, στα βόρεια, νότια και ανατολικά της Ταϊβάν, καθώς και σε περιοχές γύρω από τα ελεγχόμενα από την Ταϊβάν νησιά Kinmen, Matsu, Wuqiu και Dongyin, ανέφερε η διοίκηση σε ανακοίνωσή της. Για πρώτη φορά διεξάγονται ασκήσεις της Κίνας, που περιλαμβάνουν περιοχές γύρω από αυτά τα νησιά.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Κίνα έστειλε δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη που μετέφεραν πυραύλους και πραγματοποίησαν εικονικές επιθέσεις, μαζί με πολεμικά πλοία, σε στρατιωτικούς στόχους «υψηλής αξίας».

Οι ασκήσεις, που ονομάστηκαν «Κοινό Ξίφος – 2024A», έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν δύο ημέρες. Ωστόσο, σε αντίθεση με μια παρόμοια άσκηση “Joint Sword” τον Απρίλιο του περασμένου έτους, αυτές οι ασκήσεις επισημαίνονται με “A”, ανοίγοντας την πόρτα σε πιθανές επακόλουθες ενέργειες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν καταδίκασε τις ασκήσεις ως «παράλογες προκλήσεις», λέγοντας ότι είχε στείλει δυνάμεις σε περιοχές γύρω από το νησί, ότι η αεράμυνα και οι επίγειες πυραυλικές δυνάμεις της παρακολουθούσαν στόχους και ότι είναι βέβαιο ότι μπορεί να προστατεύσει το έδαφός της.

«Η έναρξη στρατιωτικών ασκήσεων με την ευκαιρία αυτή όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν, αλλά αναδεικνύει επίσης τη μιλιταριστική νοοτροπία (της Κίνας)», ανέφερε το υπουργείο.

Το γραφείο της Προεδρίας της Ταϊβάν εξέφρασε τη λύπη του που η Κίνα απειλεί τις δημοκρατικές ελευθερίες του νησιού με τις «μονομερείς στρατιωτικές προκλήσεις» της, αλλά είπε ότι ο κόσμος μπορεί να είναι σίγουρος ότι η Ταϊβάν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά της.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV της Κίνας μετέδωσε ότι η ομιλία του Λάι στην ορκωμοσία ήταν «εξαιρετικά επιβλαβής» και τα αντίμετρα της Κίνας είναι «νόμιμα, νόμιμα και απαραίτητα».

«Η ομιλία του Λάι ήταν μια ομολογία της επιθυμίας για ανεξαρτησία της Ταϊβάν και υπονόμευσε την ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλο το στενό.Το μέλλον της Ταϊβάν μπορεί να κριθεί μόνο από 1,4 δισ. πολίτες της Κίνας, όχι μόνο από τους 23 εκατομμύρια ανθρώπους της Ταϊβάν», προσέθεσε.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι σχολίασε προχθές Τρίτη πως οι αυτονομιστές της Ταϊβάν θα μείνουν «στην ιστορία» ως μνημείο «ντροπής».

«Η προδοσία του Λάι Τσινγκ-τε έναντι του έθνους του και των προγόνων του είναι επονείδιστη», επέμεινε ο υπουργός, που προσάπτει ιδίως στον νέο πρόεδρο πως θέλει να βαθύνει τον διαχωρισμό της νήσου και της ηπειρωτικής χώρας ειδικά στον πολιτισμό.

Αυτή την εβδομάδα η Κίνα ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε αμερικανικές εταιρείες εν είδει αντιποίνων για πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν.

