Διοίκηση Φενέρ: «Οι οπαδοί δεν έβρισαν τον Αταμάν, εκείνος τους έβρισε»

Στην… αντεπίθεση πέρασε η Φενέρμπαχτσε με αφορμή το άσχημο περιστατικό κατά την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο του Βερολίνου, για το Final Four.

Οπαδοί της τουρκικής ομάδας «υποδέχτηκαν» με συνθήματα τους «πράσινους», με κεντρικό… αποδέκτη τον Εργκίν Αταμάν.

Ergin Ataman, "Doping yapsana" tezahüratları sonrasında ağıza alınmayacak küfürler etmeye başladı.pic.twitter.com/fQwuiuOjH0 May 22, 2024

Δηλώσεις για το συγκεκριμένο συμβάν έκανε τόσο ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς, όσο και το μέλος του ΔΣ (και επικεφαλής του μπασκετικού τμήματος), Σερτάτς Κομσούογλου, οι οποίοι τόνισαν ο προπονητής του «τριφυλλιού» ήταν εκείνος που εξύβρισε τους οπαδούς και ότι δεν συνέβη το αντίθετο!

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Φενέρ εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο, με τον οποίο προβλήθηκε το εν λόγω περιστατικό στον τουρκικό Τύπο: «Όταν κοιτάμε τις αντιδράσεις στη χώρα μας, δυσκολεύομαι να καταλάβω εάν εμείς είμαστε η τουρκική ομάδα και όχι από κάπου αλλού!».

Από την πλευρά του, ο Κομσούογλου ανέφερε: «Φαίνεται ξεκάθαρα από τα βίντεο ότι οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε δεν έβριζαν και εκείνος που βρίζει φαίνεται ξεκάθαρα (σ.σ. εννοεί τον Εργκίν Αταμάν). Δυστυχώς, οι ύβρεις του συγκεκριμένου ατόμου ακούγονται δυνατά… Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα γι’ αυτό».

