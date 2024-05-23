Πανεπιστήμιο Οξφόρδης: Συλλήψεις φοιτητών σε διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 12 φοιτητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και συγκρούστηκε με συμμετέχοντες σε μια καθιστική διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος, έγινε σήμερα γνωστό από τους διαδηλωτές.

Η οργάνωση Oxford Action for Palestine (OA4P) ανέφερε πως οι πανεπιστημιακές αρχές κάλεσαν την αστυνομία αφότου φοιτητές ξεκίνησαν τη διαμαρτυρία τους στα γραφεία της διοίκησης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα σε πανεπιστήμια στη Βρετανία, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ είπε ότι είναι ενήμερη για το περιστατικό και θα δώσει αργότερα πληροφορίες.

Το πανεπιστήμιο δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τα σημερινά γεγονότα, αν και κατά το παρελθόν έχει πει ότι σέβεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης υπό τη μορφή ειρηνικών διαμαρτυριών.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η οργάνωση OA4P, συγκρούσεις καταγράφονται μεταξύ αστυνομικών και φοιτητών που κάθονταν στον δρόμο εμποδίζοντας τη διέλευση ενός αστυνομικού βαν, το οποίο, όπως λέει, μετέφερε συλληφθέντες.

«Αφήστε τους να φύγουν», φώναζαν οι διαδηλωτές.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις ζητούν από το πανεπιστήμιο να διακόψει κάθε σχέση με τις εταιρείες που σχετίζονται με το Ισραήλ, τα οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι προφανές ότι η διοίκηση προτιμά να συλλαμβάνει, να φιμώνει και να επιτίθεται εναντίον των ίδιων των φοιτητών της παρά να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι επιτρέπει τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα», επισήμανε η οργάνωση σε μήνυμά της στο Χ.

Σε δηλώσεις που έκανε από το σημείο, η φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών στην Οξφόρδη Κένταλ Γκάρντνερ είπε ότι η αστυνομία απομάκρυνε με τη βία φοιτητές. «Βρεθήκαμε μπροστά σε πολύ μεγάλη βία και εχθρικότητα», περιέγραψε στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

