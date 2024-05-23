Την εμπιστοσύνη της στον Ανδρέα Πιστιόλη έδειξε και με τη… βούλα η ΤΣΣΚΑ Μόσχας!

Η «ομάδα του στρατού» ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα κόουτς, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26!

Ο 45χρονος κόουτς ανέλαβε τον πάγκο της ΤΣΣΚΑ στα μέσα Απριλίου, μετά την απομάκρυνση του Εμίλ Ραΐκοβιτς, ενώ φυσικά γνώριζε άριστα τα… κατατόπια στην ομάδα, αφού είχε εργαστεί για πολλά χρόνια ως άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Ιτούδη.

Από ‘κει και πέρα, με τον Ανδρέα Πιστιόλη στον πάγκο η «ομάδα του στρατού» είχε μία πολύ καλή πορεία στα Playoffs της VTB League, καθώς απέκλεισε κατά σειρά τις Ενισέι και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, παίρνοντας την πρόκριση για τους τελικούς κόντρα στην Ούνιξ Καζάν.

Andreas Pistiolis to continue with CSKA 🔴🔵



Head coach Andreas Pistiolis signed a new contract with our club, valid until the end of the 2025-26 season.



More info: https://t.co/qbJS4TiJ03 pic.twitter.com/msc8XLSIE3 — CSKA Moscow (@cskabasket) May 23, 2024

