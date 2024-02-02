Η καταστροφή από το αμερικανικό πολεμικό πλοίο ενός εισερχόμενου πυραύλου των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα αυτή την εβδομάδα σηματοδοτεί την πρώτη χρήση σε αυτή τη σύγκρουση ενός προηγμένου οπλικού συστήματος που ονομάζεται και «τελευταία γραμμή άμυνας» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.



Όπως αναφέρει το CNN, το Phalanx Close-In Weapon System (CWIS) χρησιμοποιήθηκε από το αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού USS Gravely το βράδυ της Τρίτης ενάντια σε αυτό που Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι ήταν ένας πύραυλος κρουζ που έφτασε κοντά στο 1 μίλι από το πλοίο – και επομένως δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση στο αμερικανικό σκάφος.



Το αυτοματοποιημένο σύστημα Phalanx διαθέτει πυροβόλα Gatling που μπορούν να εκτοξεύσουν έως και 4.500 βλήματα των 20 χιλιοστών το λεπτό, έχοντας τη δυνατότητα να χτυπήσει βλήματα ή άλλους στόχους σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση.



«Το οπλικό σύστημα Phalanx είναι ένα πυροβόλο όπλο ταχείας βολής, ελεγχόμενο από υπολογιστή, κατευθυνόμενο από ραντάρ που μπορεί να νικήσει πυραύλους κατά πλοίων και άλλες απειλές κοντά στη στεριά και στη θάλασσα», δηλώνει η κατασκευάστρια εταιρεία Raytheon σε άρθρο στην ιστοσελίδα της με τίτλο, «Τελευταίο γραμμή άμυνας».



Τα αμερικανικά πολεμικά πλοία έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς δεκάδες προηγούμενες επιθέσεις πυραύλων των Χούθι χρησιμοποιώντας αμυντικά συστήματα μεγαλύτερης εμβέλειας, όπως τους πυραύλους Standard SM-2, Standard SM-6 και Evolved Sea Sparrow, λένε οι αναλυτές. Αυτοί οι αμυντικοί πύραυλοι εμπλέκουν τους στόχους τους σε βεληνεκές περίπου 12 χιλιομέτρων, ή περισσότερο.



Αλλά το βράδυ της Τρίτης αυτό δεν συνέβη για λόγους που δεν έχουν αποκαλυφθεί.



Ο Τομ Καράκο, διευθυντής του Προγράμματος Πυραυλικής Άμυνας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, είπε ότι ήταν «ανησυχητικό» που ο πύραυλος των Χούθι έφτασε τόσο κοντά σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο.



Από πλευράς του, ο αναλυτής Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, σχολίασε ότι ο πύραυλος των Χούθι, που είχε αναπτύξει ταχύτητα περίπου 965 χλμ. την ώρα, βρισκόταν περίπου 4 δευτερόλεπτα από να χτυπήσει το αμερικανικό πολεμικό πλοίο όταν καταστράφηκε από πυρά πολυβόλου του συστήματος Phalanx διάρκειας 2 έως 3 δευτερολέπτων.



Σημείωσε ότι η καταστροφή ενός εισερχόμενου πυραύλου σε απόσταση 1 μιλίου δεν εμποδίζει απαραίτητα τα πολεμικά πλοία να χτυπηθούν με συντρίμμια.



«Οι πύραυλοι δεν εξατμίζονται όταν καταστρέφονται, στέλνουν χιλιάδες θραύσματα και εξαρτήματα από το πλαίσιο των πυραύλων», εξήγησε ο Σούστερ. «Τα καλά νέα είναι ότι τα ελαφρύτερα εξαρτήματα επιβραδύνονται γρήγορα, αλλά τα μεγάλα κομμάτια μπορούν να εκτοξευτούν έως και 500 μέτρα».

Όσο πιο κοντά είναι ο εισερχόμενος πύραυλος όταν καταστραφεί, τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει για το σκάφος - στόχο, με μεγαλύτερα θραύσματα να είναι ικανά να διεισδύσουν σε μη θωρακισμένα μέρη του κύτους από περίπου 200 μέτρα σχολίασε ο Σούστερ.



Σε περίπτωση υποηχητικού πυραύλου κρουζ όπως αυτός που αντιμετώπισε το USS Gravely την Τρίτη, «ανάλογα με το αν η κεφαλή εκραγεί, το μέγεθος των θραυσμάτων, τη γωνία πτήσης του πυραύλου και το ύψος του κατά τη στιγμή της καταστροφής, περίπου το 2% των συντριμμιών μπορεί να φτάσει στο πλοίο» είπε.



Έως και το 70% των θραυσμάτων από πυραύλους που ταξιδεύουν με μεγαλύτερη ταχύτητα, όπως υπερηχητικοί πύραυλοι κρουζ ή βαλλιστικοί πύραυλοι, πιθανότατα θα χτυπούσαν ένα πολεμικό πλοίο μετά την εμπλοκή τους από το Phalanx.



Το Phalanx έχει περιορισμένο εύρος ύψους, επομένως μπορεί να μην είναι καν σε θέση να εμπλακεί με βαλλιστικούς πυραύλους που χτυπούν από ψηλά ένα πολεμικό πλοίο, πρόσθεσε ο αναλυτής.



Ακόμη και με αυτούς τους περιορισμούς το σύστημα είναι πολύτιμο για το Ναυτικό των ΗΠΑ.



Από την εισαγωγή του το 1980, είναι πλέον εγκατεστημένο σε όλα τα πλοία επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και τουλάχιστον 24 σύμμαχοι των ΗΠΑ το χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τη Raytheon, η οποία σημειώνει ότι και η χερσαία έκδοση έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν σε μάχες.



Το αν θα χρησιμοποιηθεί περαιτέρω στις τρέχουσες εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα μένει να φανεί. Ωστόσο, οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν δεν δείχνουν σημάδια μείωσης των επιθέσεών τους σε εμπορικά πλοία και πολεμικά πλοία στα ύδατα γύρω από τη βάση τους στην Υεμένη, τα οποία ισχυρίζονται ότι αποτελούν αντίποινα εναντίον του Ισραήλ για τον πόλεμό του στη Γάζα.



Μια μέρα μετά την επίθεση στο Gravely, η Κεντρική Διοίκηση (US Central Command) των ΗΠΑ ανέφερε ότι ένα άλλο αμερικανικό αντιτορπιλικό, το USS Carney, είχε καταρρίψει εισερχόμενους πυραύλους κατά πλοίων και drones. Και την Πέμπτη, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι πάνω από τον Κόλπο του Άντεν και κατέστρεψαν ένα επιφανειακό drone στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφερε.



Παράλληλα, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι δεν πέτυχαν στόχους στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.