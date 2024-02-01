Οι ΗΠΑ έπληξαν 10 drones των ανταρτών Χούθι στη δυτική Υεμένη

Ο στρατός των ΗΠΑ βομβάρδισε δέκα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης στη δυτική Υεμένη που ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν οι αντάρτες Χούθι, ανέφερε χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) δημοσιογράφος του CBS News, επικαλούμενη αμερικανική στρατιωτική πηγή του τηλεοπτικού δικτύου που βρίσκεται στο Μπαχρέιν.

«Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στο Μπαχρέιν μας είπε μόλις πριν από δέκα λεπτά ότι (αμερικανικά μαχητικά) F-18 Super Hornet βομβάρδισαν 10 drones στη δυτική Υεμένη» που ήταν έτοιμα να εξαπολυθούν, ανέφερε η διευθύντρια και παρουσιάστρια του βραδινού δελτίου ειδήσεων του CBS, η Νόρα Ο’ Ντόνελ, μέσω X (του πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

