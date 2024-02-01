Η θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μέσω Ερυθράς Θάλασσας μειώθηκε κατά σχεδόν 30% σε ετήσια βάση, ανέφερε χθες Τετάρτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), εξαιτίας του πολλαπλασιασμού των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά της Υεμένης.

«Το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης στην Ερυθρά Θάλασσα αφορά τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, που μειώθηκε κατά σχεδόν 30%», ανέφερε ο Τζιχάντ Αζούρ, διευθυντής του τμήματος του ΔΝΤ που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, προσθέτοντας πως «η μείωση του εμπορίου επιταχύνθηκε στην αρχή της χρονιάς».

Σύμφωνα με την πλατφόρμα PortWatch του ΔΝΤ, ο όγκος των μεταφορών μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, η οποία συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο, υποχώρησε κατά 37% από την 1η ως τη 16η Ιανουαρίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, έχουν εξαπολύσει πάνω από 35 επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τη 19η Νοεμβρίου, σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, παρεμποδίζοντας τη ναυσιπλοΐα σε αυτή την περιοχή καίριας σημασίας, από όπου υπό κανονικές συνθήκες διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι αντάρτες αυτοί, που πρόσκεινται στην Τεχεράνη, λένε πως σκοπό έχουν να εμποδίσουν πλοία συνδεόμενα με το Ισραήλ να περνούν από τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Υεμένης, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις τους εξώθησαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να δώσουν εντολή στα καράβια τους να αποφεύγουν τη θαλάσσια διαδρομή μέσω Διώρυγας του Σουέζ, να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, με συνέπεια να καταστούν πολύ πιο χρονοβόρες και δαπανηρές οι θαλάσσιες μεταφορές.

«Το επίπεδο της αβεβαιότητας είναι εξαιρετικά υψηλό και η εξέλιξη της κατάστασης θα κρίνει το εύρος της αλλαγής και της τροποποίησης του συστήματος του εμπορίου σε όρους όγκου, αλλά επίσης σε όρους ανθεκτικότητας», είπε ο κ. Αζούρ.

«Βρισκόμαστε στην παραμονή μείζονος αλλαγής των εμπορικών οδών, ή βλέπουμε κάτι προσωρινό εξαιτίας της αύξησης του κόστους και της επιδείνωσης του κόστους για την ασφάλεια;» διερωτήθηκε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Οι ΗΠΑ, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, ανέπτυξαν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας κι εξαπολύουν από τον περασμένο μήνα πλήγματα εναντίον θέσεων του κινήματος των Χούθι, που χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση, σε κάποιες περιπτώσεις μαζί με τη Βρετανία. Χωρίς όμως αυτά να βάλουν τέλος στις επιθέσεις.

Ο κ. Αζούρ σημείωσε ακόμη ότι ο αντίκτυπος του πολέμου του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στη Λωρίδα της Γάζας και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη είναι «τεράστιος».

Το 2023, το ΑΕΠ των παλαιστινιακών εδαφών υπολογίζεται πως συρρικνώθηκε κατά περίπου 6%, σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις του ΔΝΤ που δημοσιοποιήθηκαν χθες.

«Προβλέπουμε πως η οικονομία θα συνεχίσει να συρρικνώνεται το 2024 αν δεν υπάρξει ταχεία λήξη των εχθροπραξιών και ανοικοδόμηση», σημείωσε ο κ. Αζούρ.

