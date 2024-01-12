Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας άρχισαν να διεξάγουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, επιβεβαίωσαν παράλληλα τέσσερις αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που διεξάγεται επιχείρηση αυτής της φύσης αφότου οι σιίτες αντάρτες, που υποστηρίζονται από το Ιράν, άρχισαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον εμπορικών πλοίων που κατ’ αυτούς «συνδέονται» με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, στα μέσα Νοεμβρίου της περασμένης χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

