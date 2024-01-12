ΗΠΑ: Αθώος δηλώνει ο Χάντερ Μπάιντεν για την υπόθεση φοροδιαφυγής

Ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρόεδρου των ΗΠΑ, δήλωσε χθες Πέμπτη αθώος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λος Άντζελες για τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής που τού απαγγέλθηκαν, εντός των ορίων υπόθεσης που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Τζο Μπάιντεν καθώς ετοιμάζεται να αναμετρηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.

Ο 53χρονος επιχειρηματίας, που πλέον έχει αφοσιωθεί στη ζωγραφική και διαβεβαιώνει πως έχει ξεπεράσει τον εθισμό του από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, μπαίνει ολοένα πιο συχνά στο στόχαστρο των Ρεπουμπλικάνων αντιπάλων του πατέρα του, που μοιάζουν να τον θεωρούν «αχίλλειο πτέρνα» του Δημοκρατικού προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Χάντερ Μπάιντεν κατηγορείται πως απεργάστηκε «τέχνασμα» για να μην καταβάλει 1,4 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους που του αναλογούσαν για την περίοδο 2016-2019, σύμφωνα με την εισαγγελία. Χθες δήλωσε αθώος για τις συνολικά εννέα κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν κατά τη διάρκεια σύντομης ακρόασης, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης ως και 17 ετών.

Η ακρόαση ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λος Άντζελες έγινε την επομένη της απροσδόκητης εμφάνισής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου ο Χάντερ Μπάιντεν διαμαρτυρήθηκε για τη στάση των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο έρευνα με σκοπό να παραπέμψουν σε δίκη στη Γερουσία τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Χωρίς να έχουν προσκομίσει μέχρι στιγμής αποδείξεις, οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον Δημοκρατικό πρόεδρο των ΗΠΑ για διαφθορά και ότι επωφελήθηκε από τις αμφιλεγόμενες δοσοληψίες του γιου του στην Ουκρανία και στην Κίνα την εποχή που ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017).

«Επιτρέψτε μου να το πω όσο πιο ξεκάθαρα είναι δυνατόν, ο πατέρας μου δεν ενεπλάκη ποτέ στις οικονομικές υποθέσεις μου», διαβεβαίωνε ο Χάντερ Μπάιντεν σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τη 13η Δεκεμβρίου.

Πέραν της υπόθεσης φοροδιαφυγής, ο Χάντερ Μπάιντεν αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή. Είναι πιθανό να δικαστεί δύο φορές φέτος, καθώς ο πατέρας του θα συνεχίζει την εκστρατεία του για να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.