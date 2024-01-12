Ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών της Υεμένης, Άμπντελ Μαλίκ αλ Χούθι, απείλησε χθες Πέμπτη ότι θα υπάρξει ανταπόδοση οποιασδήποτε επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον των δυνάμεών του, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις κλίμακας «ακόμα μεγαλύτερης» από την επίθεση για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το κίνημά του προχθές Τετάρτη.

Λίγο καιρό αφού ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως και η Χαμάς, διεμήνυσαν πως θα βάζουν στο στόχαστρο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα αν έχουν οποιαδήποτε «σχέση» με το Ισραήλ, φρενάροντας την κίνηση των πλοίων.

Ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, ανακοίνωσαν αντιδρώντας τον Δεκέμβριο τη δημιουργία ναυτικού συνασπισμού με αποστολή την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι στη θαλάσσια περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας, από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

«Οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση δεν θα μείνει χωρίς ανταπόδοση. Και (η ανταπόδοση) δεν θα είναι της τάξης της επιχείρησης που έγινε πρόσφατα, με 24 drones και πυραύλους, αλλά πολύ μεγαλύτερη», προειδοποίησε ο Άμπντελ Μαλίκ αλ Χούθι κατά τη διάρκεια ομιλίας του μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Αλ Μασίρα.

Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις στην περιοχή κατέστρεψαν την Τρίτη 18 drones και τρεις πυραύλους που εξαπέλυσαν οι Χούθι. Η επίθεση αυτή χαρακτηρίστηκε άνευ προηγουμένου.

Οι αντάρτες, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την επιχείρηση, λέγοντας πως επρόκειτο για ανταπόδοση επίθεσης των ΗΠΑ την 31η Δεκεμβρίου.

Εκείνη την ημέρα, αντιδρώντας σε αίτημα να του προσφερθεί συνδρομή από εμπορικό πλοίο, αμερικανικά ελικόπτερα βύθισαν τρία πλεούμενα των ανταρτών, σκοτώνοντας δέκα μέλη των πληρωμάτων τους.

«Οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι κι ο κόσμος όλος» μπορεί να διασχίζει την Ερυθρά Θάλασσα «χωρίς κανένα πρόβλημα», είπε ο Άμπντελ Μαλίκ αλ Χούθι.

Όμως «αυτοί που θέλουν να εμπλακούν (...) και να βάλουν στο στόχαστρο τις ναυτικές δυνάμεις (των Χούθι) θα θέσουν αληθινά σε κίνδυνο τον στόλο τους και τα εμπορικά πλοία τους», πρόσθεσε, κατηγορώντας τις ΗΠΑ πως επιδιώκουν να «παρασύρουν άλλους».

Συμπλήρωσε πως ελπίζει ότι «οι υπόλοιπες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες δεν θα εμπλακούν ποτέ στο πλευρό των Αμερικανών, των Ισραηλινών και των Βρετανών».

Προχθές Τετάρτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση, το κείμενο της οποίας καταρτίστηκε από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, με την οποία απαιτούσε το «άμεσο» τέλος των επιθέσεων των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Χθες αργά το βράδυ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Ρίσι Σούνακ, συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για να συζητηθεί ενδεχόμενη κοινή αμερικανική και βρετανική επιχείρηση εναντίον των Χούθι κι ενημέρωσε τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

