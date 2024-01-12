Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας αναμένεται να συμμετάσχουν σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον στρατιωτικών θέσεων των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν «εντός ωρών», ανέφερε ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ της εφημερίδας The Times χθες Πέμπτη.

Οι υπηρεσίες του βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ δεν απάντησαν όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τους ζήτησε σχόλιο για την πληροφορία.

Ο στρατός των ΗΠΑ γενικά δεν σχολιάζει δημόσια δυνητικές μελλοντικές επιχειρήσεις του.

«Οι Χούθι πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις αυτές (...) θα υποστούν τις συνέπειες αν δεν το κάνουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κέρμπι, νωρίτερα χθες.

Ο κ. Σούνακ προέδρευσε σε έκακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου για τη στρατιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Τάιμς του Λονδίνου. Ενημέρωσε επίσης τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης —των Εργατικών— Κιρ Στάρμερ και τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων, κατά δημοσιεύματα σε άλλα ΜΜΕ.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν χθες την 27η κατά σειρά επίθεση εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τη 19η Νοεμβρίου, εκτοξεύοντας βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων επιφανείας (ASBΜ) στον Κόλπο του Άντεν.

Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις στην περιοχή κατέστρεψαν την Τρίτη 18 drones και τρεις πυραύλους που εξαπέλυσαν οι Χούθι. Η συγκεκριμένη «περίπλοκη» επίθεση χαρακτηρίστηκε άνευ προηγουμένου.

Λίγο καιρό αφού ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως και η Χαμάς, διεμήνυσαν πως θα βάζουν στο στόχαστρο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα αν έχουν οποιαδήποτε «σχέση» με το Ισραήλ, φρενάροντας τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, ανακοίνωσαν αντιδρώντας τον Δεκέμβριο τη δημιουργία ναυτικού συνασπισμού με αποστολή την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι στη θαλάσσια περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας, από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο ηγέτης των σιιτών ανταρτών της Υεμένης, ο Άμπντελ Μαλίκ αλ Χούθι, απείλησε χθες ότι θα υπάρξει ανταπόδοση οποιασδήποτε επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον των δυνάμεών του, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις κλίμακας «ακόμα μεγαλύτερης» από την επίθεση της Τρίτης, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το κίνημά του προχθές Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.