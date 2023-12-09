Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα, για την ανάγκη μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επικρίνοντας το γεγονός ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ασκήσουν βέτο σε μία πρόταση εκεχειρίας για την Γάζα, παρά την μεγάλη υποστήριξη της, από άλλες χώρες.

“Η απαίτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για μία κατάπαυση του πυρός απορρίφθηκε μόνο από το βέτο των ΗΠΑ. Είναι αυτό δικαιοσύνη; Αναρωτήθηκε ο Ερντογάν στη διάρκεια ενός συνεδρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κωνσταντινούπολη.

“Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ χρειάζεται να μεταρρυθμιστεί”, πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

