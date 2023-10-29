Η Τουρκία «ανοίγει πανιά» προς τον δεύτερο αιώνα της, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός αιώνα από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του για την επέτειο αυτή ο Ερντογάν προανήγγειλε ότι ο σημαντικότερος στόχος της χώρας του για τα επόμενα χρόνια θα είναι η τροποποίηση του Συντάγματος. «Η Δημοκρατία της Τουρκίας, την οποία κηρύξαμε στις 29 Οκτωβρίου 1923 συμπληρώνει σήμερα έναν αιώνα και ανοίγει πανιά για τον δεύτερο αιώνα της, τον οποίο αποκαλούμε Αιώνα της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Όπως επιθυμούσε ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, η χώρα του σήμερα λειτουργεί ως φύλακας για τους εγκαταλελειμμένους σε αυτήν την περιοχή και στον κόσμο, πρόσθεσε. Η Τουρκία «σπεύδει σε βοήθεια όσων έχουν ανάγκη, από τον Καύκασο μέχρι την Ασία, από το Τουρκεστάν μέχρι την Παλαιστίνη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία διατηρεί σθεναρή στάση υπέρ της Παλαιστίνης και της Γάζας. Τόνισε ότι «καμία ιμπεριαλιστική δύναμη» δεν θα καταφέρει να εμποδίσει την Τουρκία να γίνει μια «ευτυχισμένη, επιτυχημένη και νικηφόρα χώρα».

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε μια νέα συμφωνία με την Ισπανία για την αγορά ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου, μιας αναβαθμισμένης έκδοσης του TCG Anadolu.

Το πρώτο τουρκικό αεροπλανοφόρο, το Anadolu, που είναι ειδικά διασκευασμένο για να μεταφέρει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ήταν εκείνο που άνοιξε νωρίτερα τη μεγάλη αεροναυτική παρέλαση, νωρίτερα σήμερα, ανεβαίνοντας τον Βόσπορο με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα, ακολουθούμενο από 100 άλλα πλοία. Στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης, αεροσκάφη F16 «έγραψαν» τον αριθμό 100, για τον έναν αιώνα της Τουρκίας.

«Η Δημοκρατία μας είναι ασφαλής και σε καλά χέρια, όπως δεν ήταν ποτέ. Αναπαύσου εν ειρήνη», δήλωσε το πρωί ο Ερντογάν, επισκεπτόμενος το μαυσωλείο του Ατατούρκ στην Άγκυρα.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι επιχειρεί να διαγράψει την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο Ερντογάν είπε στην ομιλία του ότι «αγαπά κάθε φάση του ένδοξου παρελθόντος μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.