Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σε πολυπληθή συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων στην Κωνσταντινούπολη πως το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη, και επανέλαβε τη θέση του ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα σε Ισραήλ και Δύση, λέγοντας χαρακτηρισιτκά:

«Επειδή πάντα ασχολούμαστε με τον πόνο των αδελφών μας που στρέφουν το βλέμμα τους αλλά και την καρδιά τους σε μας, και κάποτε ξεπερνάμε τα σύνορα γι αυτά τα αδέλφια μας. Σήμερα είμαστε εξεγερμένοι για τη Γάζα.

Kάποιοι βλέπουν τη Γάζα μακριά, πολύ μακριά, λες και δεν έχει καμία σχέση με μας. και δυστυχώς το λένε ξεκάθαρα. Ενώ μόλις πριιν απο ένα αιώνα για τον λαό αυτό, γι αυτή τη χώρα, ότι είναι τα Άδανα, το ίδιο ήταν και η Γάζα. Ότι είναι η Αδριανούπολη ήταν και τα Σκίπια. Ότι είναι η Σαράντα Εκκλησιές ήταν και η Θεσαλονίκη, ότι ήταν το Μάρντιν ήταν και ο Μοσούλη όπως ήταν το Γκαζίαντεπ ήταν και το Χαλέπι Έτσι και η Γάζα ήταν μέρος της πατρίδας μας που νομίζαμε πως δεν θα αποκοπεί.



Εεεε Ισραήλ εσύ πως έφτασες στο σημειο αυτό. Είσαι ένας εισβολέας και κατακτητής. Εσύ είσαι μια οργάνωση.

Εεεε Δύση! Απευθύνομαι σε σας. Μήπως εσείς θέλετε να έρθει και πάλι ένας αγώνας Σταυροφορίας με την ημισέληνο; Aν έχετε τέτοιο σκοπό, να ξέρετε πως αυτός ο λαός δεν πέθανε. Αυτός ο λαός είναι όρθιος. Και να ξέρετε ό,τι είμαστε στη Λιβύη, ό,τι είμαστε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αυτό είμαστε και στη Μέση Ανατολή!

Με την αρχή μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Εδω είναι ο στρατός! Εδώ ο στρατηγός! Εδώ είναι ο στρατός, εδώ είναι ο στρατηγός

Κι έτσι θα συνεχίσουμε να συνεχίζουμε την πορεία μας στη δική μας γραμμή».

«Επαναλαμβάνω πως η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ προσβλήθηκε πολύ από αυτό (...). Το Ισραήλ είναι κατοχική δύναμη, ο Ερντογάν μιλά καθαρά επειδή η Τουρκία δεν σας χρωστάει τίποτα", είπε σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν στο παλιό αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Δύση ότι είναι "ο κύριος ένοχος για τις σφαγές στη Γάζα".

"Οι κύριοι ένοχοι για τις σφαγές στη Γάζα είναι οι Δυτικοί. Με την εξαίρεση ορισμένων συνειδήσεων που ύψωσαν τη φωνή, (αυτές) οι σφαγές είναι ολοκληρωτικά έργο της Δύσης", είπε ο Ερντογάν.

