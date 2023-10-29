Εισαγγελέας Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου: Ζήτημα ποινικών ευθυνών όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των αμάχων

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου Καρίμ Χαν βρέθηκε σήμερα τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας και ανάρτησε ένα βίντεο στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας την ελπίδα να επισκεφθεί τον παλαιστινιακό θύλακα και το Ισραήλ σε αυτό το ταξίδι του στην περιοχή.

Ο Καρίμ Χαν τόνισε ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται με κανέναν τρόπο η παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης στους πολίτες.

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες, στους αθώους αμάχους», υπογράμμισε.

Οι άμαχοι έχουν δικαιώματα, με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και εγείρονται ζητήματα ποινικών ευθυνών όταν αυτά τα δικαιώματα παραβιάζονται σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης, με το οποίο ιδρύθηκε το ΔΠΔ.

Το ΔΠΔ ερευνά την κατάσταση στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη από το 2021, εξετάζοντας πιθανά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εκεί.

Ο Χαν έχει ήδη δηλώσει ότι το ΔΠΔ έχει δικαιοδοσία επί των ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου που διεπράχθησαν τόσο κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισράηλ στις 7 Οκτωβρίου όσο και κατά την εισβολή του Ισράηλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

