Eρντογάν: Στα τέλη του 2028 σχεδιάζουμε την ένταξη του ΚΑΑΝ  στην Πολεμική μας Αεροπορία

Στην πρώτη πτήση του ΚΑΑΝ αλλά και στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας γενικότερα αναφέρθηκε σε ομιλία του σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Το ΚΑΑΝ μας έφτασε στους ουρανούς» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Το πρώτο 5ης γενιάς μαχητικό μας πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πτήση. Είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας, ενεργειών 15 ετών και με την χθεσινή του πτήση ξεπέρασε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Αν θέλει ο Θεός στα τέλη του 2028 σχεδιάζουμε την ένταξη του ΚΑΑΝ στην Πολεμική μας Αεροπορία. Δείτε ομορφιά! Δείτε! Ας συνεχίσουν να λένε πως δεν θα τα καταφέρουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Πέρυσι κάναμε εξαγωγές 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας. Είμαστε μια από τις 10 χώρες του κόσμου που ναυπηγεί τα δικά της πολεμικά πλοία. Δεν σχεδιάζουμε και δεν ναυπηγούμε μόνο τα πλοία μας, αλλά αναπτύσσουμε και χρησιμοποιούμε και τα οπλικά τους συστήματα όπως και τα ραντάρ τους που είναι εξελιγμένης τεχνολογίας» επισήμανε παράλληλα ο Τούρκος πρόεδρος.



