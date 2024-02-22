Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι "σκότωσε ή τραυμάτισε σοβαρά" περίπου 60 Ρώσους στρατιώτες αφού έπληξε υπαίθριο χώρο εκπαίδευσης στο κατεχόμενο τμήμα της επαρχίας Χερσώνα (νότια), το δεύτερο τέτοιο πλήγμα που έχει αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι δυνάμεις του Κιέβου κρατούν "γερά" το προγεφύρωμα στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου, που κατέχεται από τη Ρωσία, στο νότιο τμήμα της χώρας, διαψεύδοντας τις ρωσικές δηλώσεις περί κατάληψής του.

"Οι πεζοναύτες μας κρατούν γερά το προγεφύρωμα" στο Κρίνκι, στην αριστερή (ανατολική) όχθη του ποταμού στην επαρχία Χερσώνα", ανέφερε ο πρόεδρος στο Telegram. "Ο εχθρός πέτυχε μόνο μια επιχείρηση παραπληροφόρησης"

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες, Τετάρτη, "τρία πλήγματα" στο σημείο αυτό κοντά στο χωριό Πόντο-Καλινίβκα, στην αριστερή (ανατολική) όχθη του ποταμού Δνείπερου, που κατέχεται στην περιοχή αυτή από τον ρωσικό στρατό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νατάλια Γκουμενιούκ, Ουκρανή στρατιωτική εκπρόσωπος για τη νότια Ουκρανία.

Περίπου 60 Ρώσοι στρατιώτες "σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά", είπε.

Ο ουκρανικός στρατός έδωσε επίσης στη δημοσιότητα βίντεο, που τραβήχτηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), στο οποίο φαίνονται τρεις εκρήξεις σε αμμώδη περιοχή, κοντά σε δασώδεις ζώνες.

Medvedev said that Russia will not stop until it captures Kyiv and called Odesa a Russian city.



Provide Patriot and Taurus missiles and more ATACMS, F-16 to Ukraine to stop Vladimir Putin's Rusia.



Meanwhile, Ukrainian HIMARS hit Russians in Kherson Oblast #Kherson #UkraineWar pic.twitter.com/MphCCiNtvR — Herry Rodin (@HerryRodinNapit) February 22, 2024

Σύμφωνα με την Γκουμενιούκ, που μιλούσε νωρίτερα στην ουκρανική τηλεόραση, αυτός ο υπαίθριος χώρος χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση Ρώσων στρατιωτών που στάλθηκαν για να επιτεθούν σε ένα προγεφύρωμα του Κιέβου κοντά στο χωριό Κρίνκι στα τέλη του 2023, στην αριστερή όχθη του Δνείπερου.

Η Ρωσία δήλωσε την Τρίτη ότι ανακατέλαβε τη ζώνη του Κρίνκι, κάτι που διαψεύδει το Κίεβο.

Το χθεσινό πλήγμα επιβεβαιώθηκε από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ. Το δίκτυο Telegram Rybar, που πρόσκειται στον ρωσικό στρατό, έκανε επίσης λόγο για τρία πλήγματα, το τελευταίο εκ των οποίων έθεσε στο στόχαστρο μια ομάδα που ερευνούσε δύο προηγούμενα πλήγματα.

Σύμφωνα με το Rybar, αυτός ο υπαίθριος χώρος εκπαίδευσης βρίσκεται στο ουκρανικό εθνικό πάρκο αμμόλοφων Olechkivsky Pisky, περίπου 15 χλμ. από το Κρίνκι.

Η χθεσινή επίθεση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ, την επομένη ενός άλλου ουκρανικού πλήγματος σε έναν άλλο ρωσικό υπαίθριο χώρο εκπαίδευσης στην επαρχία Ντονέτσκ (ανατολικά).

Σύμφωνα με το δίκτυο Rybar, το ουκρανικό πλήματα της Τρίτης σημειώθηκε σε ένα χωράφι κοντά στην κοινότητα Βολνοβάχα και πραγματοποιήθηκε με αμερικανικό σύστημα πολλαπλών εκτοξευτήρων ρουκετών Himars.

Σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία του BBC, στρατιώτες της 36ης ταξιαρχίας μηχανοκίνητων τυφεκιοφόρων, που η βάση του βρίσκεται στην περιοχή Τρανσμπαϊκάλιε της Σιβηρίας, περίμεναν εκεί την άφιξη ενός διοικητή. Τουλάχιστον 60 στρατιώτες μπορεί να έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το BBC.

Φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν τα θύματα του πλήγματος, που αναρτήθηκαν στο Telegram, δείχνουν τουλάχιστον δεκαπέντε στρατιώτες νεκρούς το έναν δίπλα στον άλλο πριν από τη μεταφορά τους.

Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για αυτό το πλήγμα.

Στο Telegram, ο Ρώσος κυβερνήτης της Τρανσμπαϊκάλιε δήλωσε χθες πως οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν ήταν "παραπλανητικές" και "πολύ υπερβολικές", υποσχόμενος βοήθεια στις οικογένειες των στρατιωτών.

Πηγή: skai.gr

