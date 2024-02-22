Σε μία επίδειξη των πυρηνικών δυνατοτήτων της Μόσχας ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, πέταξε την Πέμπτη με ένα εκσυγχρονισμένο στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-160M με πυρηνική ικανότητα.

Το γιγάντιο αεροπλάνο με swing-wing, με την κωδική ονομασία "Blackjacks", είναι μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή ενός βομβαρδιστικού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου που η πρώην Σοβιετική Ένωση θα ανέπτυσσε σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου για να μεταφέρει όπλα σε μεγάλες αποστάσεις.

Η πτήση του Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να κερδίσει εύκολα για άλλη μια εξαετή θητεία τον επόμενο μήνα, γίνεται σε μια εποχή που η Μόσχα και η Δύση βρίσκονται στα αντίθετα στρατόπεδα για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον θάνατο στη φυλακή του πιο ισχυρού αντιπάλου του, Αλεξέι Ναβάλνι.

Ορισμένοι Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες λένε ότι δεν θυμούνται άλλη εποχή χειρότερων σχέσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης των πυραύλων της Κούβας το 1962.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε το γιγάντιο αεροπλάνο να απογειώνεται από έναν διάδρομο που ανήκει στο εργοστάσιο στο Καζάν που κατασκευάζει το εκσυγχρονισμένο υπερηχητικό αεροσκάφος, με τον ανταποκριτή Pavel Zarubin να το αποκαλεί ενθουσιασμένος «ένα μοναδικό γεγονός».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η διαδρομή πτήσης του αεροσκάφους ήταν στρατιωτικό μυστικό, αλλά ότι η πτήση με τον Πούτιν διήρκεσε 30 λεπτά, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το Tu-160M, το οποίο έχει τετραμελές πλήρωμα, είναι ικανό να μεταφέρει 12 πυραύλους κρουζ ή 12 πυρηνικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας και μπορεί να πετάξει 12.000 km (7.500 μίλια) ασταμάτητα χωρίς ανεφοδιασμό.



