Τα αεροδρόμια στη Σόφια και στο Βουκουρέστι ήραν σήμερα τους ελέγχους διαβατηρίων για εκείνους που έφθαναν από ή αναχωρούσαν για τις περισσότερες χώρες μέλη της ΕΕ καθώς η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάχθηκαν μερικώς στη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης της ΕΕ, Σένγκεν.

Οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία στα τέλη του περασμένου χρόνου για την ένταξή τους στη ζώνη Σένγκεν από αέρος και θαλάσσης καθώς η Αυστρία αντιτέθηκε στην πλήρη ένταξή τους-- και έτσι δεν περιλαμβάνονται ακόμη οι χερσαίες μετακινήσεις--λέγοντας ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία χρειάζεται να κάνουν περισσότερα για να εμποδίσουν την παράνομη μετανάστευση.

Ο υπουργός Εσωτερικών της απερχόμενης κυβέρνησης, Καλίν Στογιάνοφ, είπε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η Βουλγαρία αναμένεται να γίνει πλήρες μέλος της Σένγκεν μέχρι το τέλος του χρόνου, που σημαίνει ότι τα σημεία συνοριακών ελέγχων θα καταργηθούν για ανθρώπους και αγαθά που ταξιδεύουν οδικώς ή σιδηροδρομικώς.

Από την πλευρά του, ο Ρουμάνος πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα αναμένει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τα χερσαία σύνορα φέτος.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανακοίνωσή της χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζοντάς την "μεγάλη επιτυχία για τις δύο χώρες" και δήλωσε ότι "μαζί χτίζουμε μια ισχυρότερη, περισσότερο ενωμένη Ευρώπη για όλους τους πολίτες μας".

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν ενταχθεί σε περιφερειακή αστυνομική δύναμη μαζί με την Αυστρία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία για να αντιμετωπίσουν την μεταναστευτική ροή.

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακης (Frontex) της ΕΕ είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών συνοριοφυλάκων και των συνοριοφυλάκων των κρατών μελών της ζώνης Σένγκεν. Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι θα τριπλασιάσει τον αριθμό των αξιωματικών της στη Βουλγαρία για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του αριθμού των ατόμων που περνούν στο μπλοκ από την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

