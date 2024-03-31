Θα απέχει από τα καθήκοντά του ο Νετανιάχου - θα χειρουργηθεί για κήλη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Κυριακή για μια κήλη που ανακάλυψαν οι γιατροί του, ανέφερε σε ανακοίνωση το γραφείο του.

Ο πρωθυπουργός θα υποβληθεί σε πλήρη νάρκωση για την επέμβαση ενώ στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το πρόβλημα της υγείας του αποκαλύφθηκε «κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης ρουτίνας».

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν θα ασκεί χρέη πρωθυπουργού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

