Βρυξέλλες: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε δέντρο - Αναφορές για τραυματίες

Τουριστικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 33 άτομα έπεσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 22 άνθρωποι πέντε εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με την Le Soir. Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Το ατύχημα με το λεωφορείο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής κατά μήκος του καναλιού των Βρυξελλών, κοντά στη γέφυρα Van Praet, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Οι τραυματίες φέρουν τραύματα στο κρανίο, το πρόσωπο και τον θώρακα.

Μόλις έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δημιούργησαν έναν ιατρικό σταθμό διαλογής ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα.

Πηγή: skai.gr

